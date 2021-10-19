區塊鏈科技導入農業 池上青農魏瑞廷獲選全國十大青年

池上青農魏瑞廷獲選全國第59屆十大傑出青年，開心不已。（魏瑞廷提供）

2021/10/19 11:50

〔記者陳賢義／台東報導〕成功將區塊鏈科技導入傳統農業，為台東地方農業找到新契機，台東縣池上青農魏瑞廷繼去年拿下亞洲新銳先鋒，又再傳出喜訊，獲選全國第59屆十大傑出青年，獲獎佳音讓家鄉親友興奮不已，魏父更是開心落淚以子為榮；魏瑞廷說，傑出青年對他而言，就是努力做好每一件事，讓大家相信傑出是在平凡努力中，可以翻轉人生的精采故事。

魏瑞廷返鄉協助家中務農，透過與新創奧丁丁集團執行長王俊凱執的合作，將創新思維區塊鏈科技導入農業，不僅為台東地方農業找到新契機，同時也讓國際媒體關注台灣農業的發展。此外，魏瑞廷熱愛台灣的心不落人後，在台梵外交出現危機時，曾透過自己的農業軟實力，將家中自產稻米獻給梵蒂岡教宗，助拚台梵外交，讓大家知道台灣不輸給任何國家，同時就算自己是農夫也能替台灣外交貢獻一份心力。

卸下農夫的身分，魏瑞廷同時也是個山林守護者，經常與檢警合作衝鋒陷陣、緝捕破壞生態環境的山老鼠，而檢警也在他的專業知識與技能協助下，破獲無數森林法案件，林務局還因此頒予「107年行政院農業委員會林業及自然保育有功人士」獎項。

魏瑞廷說，回想20年前，他還是一個不懂得珍惜只想逃離家鄉的臭小子，沒想到20年後，他竟搖身一變成為做農業活也可以很驕傲的年輕人。這次能與東奧奪牌柔道選手楊勇緯及台灣各地的頂尖青年一同成為2021年十大傑出青年是一種榮耀，未來將持續以自身的影響力，把這股青年返鄉打拼熱血，繼續感染在地青年，讓農村更具有活力與前景。

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