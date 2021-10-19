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    首頁　>　臺東縣

    台東關山「德高旺粽」議會包粽體驗 議長略勝縣長一籌

    台東縣長饒慶鈴（中）與議長吳秀華（右2）展示包粽成果。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴（中）與議長吳秀華（右2）展示包粽成果。（記者黃明堂攝）

    2021/10/19 10:51

    〔記者黃明堂／台東報導〕關山鎮德高社區發展協會推出自有品牌「德高旺粽」，今天到台東縣議會行銷推廣，讓議員們與縣府官員包粽體驗，議長吳秀華包的有模有樣，略勝縣長饒慶鈴，也預祝這項地方美食傳香千里。

    台東縣議會今天開始定期大會，重頭戲是審查下年度總預算。開幕典禮特別延後半小時，先集全體議員之力，在大廳為德高旺粽推展。議長吳華與議員黃瑞華、張全馨嵐，與縣長饒慶鈴、副縣長王志輝排排站，由社區媽媽們指導包粽。

    縣議員們坐著看，不忘幽默指點，大家都是政治人物，縣議員古志成叫大家「包好才會中」，又請縣議員高美珠上台包，但又說：「她不必包，自己就是粽子」。

    在社區媽媽的指點下，大家包的粽子都有基本的造型，不過，議員們一致認為議長吳秀華包的最好，吳秀華則說因為自己有當媽媽，有包過。

    縣議會表示，台東縣是稻米的故鄉，關山米更與池上米一齊名聞天下，關山米更有天皇米的美譽。因此用關山好米製作的傳統粽，擁有粽香傳千里的美味佳品，吃過的人讚不絕口，德高社區與農會及農委會合作下，打造「德高旺粽」品牌，今年在議會舉辦第一場行銷會，透過議員的努力，這項地方美食將傳香千里、錢潮滾滾來。

    關山德高社區媽媽在台東議會指導議員及縣府官員包粽。（記者黃明堂攝）

    關山德高社區媽媽在台東議會指導議員及縣府官員包粽。（記者黃明堂攝）

    關山德高社區自有品牌的「德高旺粽」。（記者黃明堂攝）

    關山德高社區自有品牌的「德高旺粽」。（記者黃明堂攝）

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