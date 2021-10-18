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    協助長濱、大武新建住宿式長照機構 立委力爭2.25億元補助

    讓失能長者能獲得優質長期照顧服務，劉櫂豪協助推動長濱鄉大武鄉新建住宿式長照機構。（圖由劉櫂豪服務處提供）

    讓失能長者能獲得優質長期照顧服務，劉櫂豪協助推動長濱鄉大武鄉新建住宿式長照機構。（圖由劉櫂豪服務處提供）

    2021/10/18 16:06

    〔記者陳賢義／台東報導〕立委劉櫂豪協助推動衛福部「109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助台東縣大武鄉及長濱鄉新建住宿式長照機構，核定各75床、1億1250萬元，兩案合計2.25億元，期能提升大武及長濱鄉失能長者優質的長期照顧服務，減輕家庭負擔，並提供在地就業機會。

    台灣人口結構快速趨向高齡化，使得長期照顧需求同步增加，行政院於2016年12月核定「長照十年計畫2.0」，回應高齡化社會需求，2017年並制訂長期照顧服務法三讀通過，其中明訂設置長照基金，以促進長照相關資源發展，提升服務品質，充實服務人力資源。

    劉櫂豪表示，台東地區65歲以上長者占總人口比率從2011年的13.16％，逐年提升至2020年的17.46％，已屬高齡化社會人口結構，為提升東海岸及南迴地區的長照服務，爭取衛福部補助合計2.25億元，分別在長濱鄉及大武鄉新建住宿式長照機構。

    劉櫂豪表示，大武鄉規劃於復興段1273-1277地號，基地面積1197平方公尺，新建地下一樓地上五樓的住宿式機構，總床數75床，包含一般失能57床、管路個案5床、失智個案12床、隔離床1床，分別設在2、3、4樓，一樓為公共空間，五樓為員工宿舍。

    長濱鄉則規劃在1160地號及1161部分土地，基地面積5081.83平方公尺，採一層建築，總床數75床，包含失智症專區12床、管路個案5床、一般失能長者57床，其中單人房13間、雙人房62間，兩地住宿式長照機構預計2024年完工營運。

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