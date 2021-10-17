滑行下坡不算酒駕？一審無罪 二審認「引擎已啟動」改判徒刑

劉姓男子駕小貨車被警攔查辯無動力滑行，台東地院一審採信並判無罪。但花蓮高分院認定有啟動引擎，改判有罪。圖為花蓮高分院。（資料照，記者王錦義攝）

2021/10/17 19:40

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣劉姓駕駛開著小貨車被警方攔查、酒測超標，辯稱未啟動引擎，當時是跟同車的女兒聽音樂「很嗨」，一起「快樂搖搖」，車子就在無動力狀態下坡滑行。台東地院一審實勘現場，並採信辯詞，判決公共危險無罪，但花蓮高分院請警方實測同距離滑行所需時間要30秒，小貨車只花了10秒，認定有啟動引擎，改判劉男7月有期徒刑。

劉男於民國108年6月7日晚間在池上友人住處飲用啤酒3罐後，駕駛小貨車在台東萬朝一路由南往北方向行駛，被警攔查，施以吐氣所含酒精濃度測試，酒精濃度0.45毫克，檢方以公共危險罪起訴。台東地方法院於今年7月間判決無罪，主要理由是劉男並未啟動引擎，不算駕駛行為。檢方不服提上訴，花蓮高分院二審撤銷原判，改判有罪的理由則是認定有啟動引擎，屬駕駛行為。

劉男坦承為警查獲前有飲酒之事實，但辯稱當時是將手煞車放掉，車子自己滑行，並未發動車子。他本來要發動車子，但沒有發動，女兒在聽熱門音樂，他身體就跟著搖，車子就下坡滑行前進；同車的女兒作證說，坐在爸爸的車上聽歌，父女兩個都很興奮，一起唱歌搖來搖去，車子就自己滑下去，爸爸沒有轉動鑰匙啟動引擎。

一審法官特別到現場道路履勘，確實為斜坡，在未發動引擎情況下，車輛即往前滑行；劉男車車輛也因過久未使用，電瓶已無電，因此採信劉男辯詞，未有駕駛行為。

不過，二審法官函請關山分局對小貨車再測試勘查，該車為手排車輛，在未開電門時踩煞車，煞車燈不會亮，在有開電門未發動引擎時踩煞車。根據盤查時的蒐證影帶，煞車燈是有亮的，證明有開啟電門，如果不是發動引擎就沒必要開電門。劉男為警查獲時辯稱沒有開電門是不實陳述。

劉男辯稱是準備「一路滑行」回家，但二審法官認為，他並非自萬朝一路直線滑行後即可抵達住處，尚須再左轉彎，再行駛約30公尺才能到家，無動力狀態轉彎後移動30公尺並不合常理。

警方返回現場重新勘驗錄影，比對查獲當時行車紀錄器影片。再實測的結果是，以同車未啟動引擎方式，同距離滑行需31秒，但劉男被查獲時的駕駛時間為10秒，有極明顯之差異，二審法官據以認定劉男查獲當日應是以發動車輛引擎方式行駛無疑，犯公共危險罪，且為累犯，判刑7月，得易科罰金。

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