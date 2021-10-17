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    台東市里鄰行政區調整今天上路 民眾不須主動更換證件

    台東市45年來首次里鄰行政區調整今天上路。（記者黃明堂攝）

    台東市45年來首次里鄰行政區調整今天上路。（記者黃明堂攝）

    2021/10/17 10:34

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市各里行政區域45來首次調整案今天上路，48里整併成36里，1035鄰調整為719鄰。因門牌號碼没有異動，加上即將全面換發晶片身分證，現有證件仍屬有效，縣府請民眾不用急著更換。

    台東市大里與小里間人口比例差距高達20倍左右，並因各項交通建設逐年開闢，各里域間之界線已漸混淆；住宅建案大量興建，帶來人口群聚密集，更突顯出原有里鄰之編組已不符當前都市發展現況，經市公所提請市代會同意，呈報縣政府核定由46里調整為38里，本月17日生效。

    這項調整案因未涉及民眾立即性證件更換，門牌號碼也未更動，在不擾民的情況下，民眾沒有特別感覺，多數已變更里名的民眾毫無感覺，甚至還不知道自己所住的里換成新名。

    里鄰調整除了合併11個里之外，另增加3個里，將原有46里調整合併為38里，另對於15個里做局部調整，縣府也會補助344萬給市公所更換門牌經費。

    市公所指出，里鄰整編後通訊地址不會改變，民眾所持有之各項證件於行政區域調整後仍然有效，市民的權益不會受到影響。各機關橫向聯繫將同步更新資料變動，民眾無須主動更換。

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