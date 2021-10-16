清明節帶貓燒香！虐貓案外案 麵店負責人恐嚇判拘上訴碰壁

台東知名麵店前年傳出虐貓案，右邊小黑貓慘遭摔死。（翻攝資料照）

2021/10/16 19:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市知名麵店前年發生轟動一時的虐貓致死案，許姓負責人在臉書對檢舉人趙姓鄰居留言，「還有趙先生，提醒你清明節順便帶著貓跟祖先燒香」，花蓮高分院近日二審駁回許男上訴，維持一審拘役50天的判決。

這件虐貓案中，涉虐貓的賴姓老翁摔流浪幼貓爆頭致死，一、二審均依違反動物保護法判刑3月，併科罰金20萬元。麵店許姓負責人則對趙姓檢舉人誹謗、恐嚇，分處拘役30及40天，合併執行50天。

判決書指出，許男與趙男是鄰居，許男不滿趙男在臉書社團「台東大小事」的留言內容，在留言下方回應其他網友之留言，公然留言指摘：「請問妳是趙先生的誰，他的老婆有好幾個內」等不實事項。

許男另於因不滿趙男在臉書社團「台東大小事」的留言，在留言下方接續留言回覆：「還有趙先生，提醒你清明節順便帶著貓跟祖先燒香」、「想死的話找人約」等語。

許男在法庭審理時坦承有加重誹謗，但矢口否認有何恐嚇，辯稱留言並非恐嚇告訴人，也無意針對任何人，是因被告訴人激怒，因而情緒管理不當。

法官認為，許男書寫內容涉及死亡、祭祀，在雙方已有爭執衝突情形下，確足以造成他人心生畏懼，許男散布文字誹謗及恐嚇等犯行，均堪認定。

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