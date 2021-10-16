騎士拒警攔查被追進店內酒測超標辯入店才喝 一審無罪二審改判4月

于姓機車騎士因等紅燈越線，被警車尾隨到麵店內酒測，酒測超標被依公共危險罪移送法辦，一審獲判無罪，二審改判4月有期徒刑。（資料照，記者黃明堂攝）

2021/10/16 14:06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東于姓男子騎機車越線等紅燈，警方攔檢不成後，追到他店裡，酒測發現超標，依公共危險罪法辦；但于男辯是回店後才喝，台東地院法官勘驗警蒐證影片，發現有「6秒」視線空窗，喝杯高梁不無可能，且警進入店內酒測有議，判于男無罪。不過，花蓮高分院二審認為入店屬合法攔停盤查狀態之延續，酒測具效力，改判有期徒刑4月。

檢方依公共危險罪起訴于姓男子的起訴書指出，前年8月22日，于男在不詳地點飲用酒類後，騎機車上路，晚上7時57分因停等紅燈越線，被台東縣警局交通隊牟姓小隊長及劉姓警員攔檢，于未停車，將車迴轉到對面的小吃店前停放，快步走入店內，經警方緊追在後，8時21分許對于酒測，濃度達每公升0.35毫克，犯公共危險罪。

于男辯稱騎車前未喝酒，也未看到警方攔檢，是進入店內才喝酒，原供稱喝啤酒，後改口說高粱。警方則作證攔檢後尾隨，于男全程都在他們視線內，未見他喝酒，足證于是騎車前飲酒。

台東地院法官勘驗警車的行車紀錄器，當時機車在前、警車在後，都在停等紅燈，到號誌轉綠燈後的的整個過程中，都未見員警對于男有任何足以證明攔停的動作。于男到店後，邊看向員警，邊走往麵店，還舉起右手向警員打招呼。

法官再勘驗警員隨身密錄器，2支各有3分10秒及25分37秒，內容有警方質疑酒駕及要求酒測的畫面，于男原先拒絕，經內員警告知拒絕酒測將被裁罰18萬之後，配合酒測，于男說是到店才喝啤酒。不過，于男後來在法官審理時改口說是喝高粱，並說當時因緊張才說是啤酒。

一審法官勘驗影帶，自于男進入店內後、警察進入店內前，至少有6秒的時間，警察無從目睹于男在店內的行動舉止，這6秒確實已足以喝掉半杯高粱酒。且警若以「停等紅燈越線」為由就要對被告攔停要求其接受酒測，不符比例原則。另，警尾隨被告進入麵店內，當時鐵門已拉下一半，是否為公共場所實屬有疑，違反了實施酒測之場所，限於公共場所或可供公眾通行之道路之規定。

台東地院依上述理由，判處于男無罪，檢方不服提出上訴。花蓮高分院法官認為，警發現于男交通違規，于拒不停車，將車迴轉，快步走入店內，警員緊追在後進入該店，仍屬警員合法攔停狀態之延續，警員於對話中發現被告身上有酒味，已有事證可合理懷疑被告酒後駕車之犯罪嫌疑，此時酒測可認轉為犯罪調查階段。

二審法官認為于男否認於飲酒後騎乘機車，辯是進店後才飲酒，為狡辯之詞，實不足取。

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