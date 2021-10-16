台東市鐵花路隱藏垃圾 排水溝清出大量腐葉淤土

台東縣長饒慶鈴（左）也加入清掃鐵花路行列。（記者黃明堂攝）

2021/10/16 11:31

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市鐵花路是重要觀光據點，台東智協結合台灣美化協會今天展開大清掃，打開溝蓋，從排水孔清出大量腐葉淤土，一個上午，讓它淨化美化。

台東縣智障者家長協會與台灣美化協會持續8年辦理台東清掃美化活動，天在鐵花新聚落周邊，協同文化里里長宋明軒、鐵花慢活生活工藝市集、鐵花商圈協會及東東市，共同舉辦第8屆「愛傳承」清掃學習活動，縣長饒慶鈴也挽起衣袖加入清掃美化環境行列。

今天活動於上午8點30分展開，市長張國洲、美化協會理事長戴啓珩、智障者家長協會理事長陳素真、縣府社會處長陳淑蘭、文化里里長宋明軒等參與。

清掃活動從9點起分組在鐵花新聚落周邊進行清掃，由於前幾日大雨不斷，步道有不少落葉，排水溝也出現落葉或砂土淤積等問題，短短時間內，各組都清出好幾桶的泥砂，令饒慶鈴及現場志工感到不可思議，也請鄉親於假日清掃住家周邊環境衛生，一同美化環境。

饒慶鈴說，鐵花新聚落是觀光重要據點，是台東必遊的景點、人潮眾多，感謝現任理事長戴啟珩帶領來自全國的志工進行清掃活動，藉由大家一起行動共同維護環境。也希望邀請更多在地團體、居民、店家進行清掃學習，透過街道清掃讓鐵花村的環境變得更乾淨，也歡迎附近居民及擁有共同理想的夥伴參與，除美化環境也讓更多人知道彎腰學習的精神。

掀開鐵花路的溝蓋，清出大量腐葉淤土。（記者黃明堂攝）

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