釋迦農偷鄰地農婦噴藥車還企圖嫁禍他人 判刑10月無緩刑

自走鼓風式噴霧機是台東釋迦農民常用的噴藥用具。示意圖。（記者黃明堂攝）

2021/10/16 10:04

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣郭姓釋迦農闖入鄰地釋迦園資材室偷竊農用噴藥車後重新噴漆，仍被鄰地楊姓農婦識破，郭男還布局企圖嫁禍楊婦前夫。台東地方法院認定他犯踰越安全設備竊盜罪，郭男上訴後，高等法院花蓮分院認為他犯毀壞安全設備竊盜罪，罪名稍有不同，但都重判10月，且未諭知易科罰金或緩刑。

二審判決書指出，郭姓男子、楊姓婦人是在卑南鄉比鄰土地種植釋迦之農民。去年6月間某日郭男在楊婦承租的土地，以不詳工具毀壞土地鐵門之門鎖及其資材室之門鎖，竊取楊婦向他人借用的賜和牌自走鼓風式噴霧機，得手藏放在自己住處，漆成綠色，被楊婦一眼看出異狀，郭男被詢問時說是從西部購回。

警察於案發後在郭男住處尋獲噴霧機，風鼓葉扇組已遭拆除，且風鼓葉扇組事後被放置在楊婦土地門口前，並以帆布遮蓋，郭男為掩飾竊行，通報警察，並矢口否認有竊取噴霧機之行為。

郭男辯稱沒有偷噴霧機，也沒有破壞楊婦的資材室，還說是楊婦的前夫顏姓男子為了報復前妻，才把噴霧機寄放在他家，但無法確定確切寄放時間。

郭男聰明反被聰明誤，自己向警方報案在楊婦土地前看到風箱扇葉組，卻又說沒掀開帆布。法官認為，若只是恰巧路過，如何知悉帆布所覆蓋之物即為失竊噴霧機遭拆除之風箱，且他在幾日前已曾向農機商兜售風箱，竊盜犯行，應堪認定。

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