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    防城中城憾事重演 台東將清查老舊住商複合型態大樓

    台東消防局檢測建築電路。（台東消防局提供）

    台東消防局檢測建築電路。（台東消防局提供）

    2021/10/15 18:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕高雄城中城大樓惡火造成46人喪命火場，台東縣長饒慶鈴也表示遺憾，且要求縣府各相關單位加強稽查，不讓憾事在台東發生。

    饒慶鈴表示，對於此事故的傷亡民眾給予最深的關懷和悼念，同時也要求消防局加強防火、用火宣導，請民眾及公共場所業者平時務必要維護自身消防安全設備及加強用火用電管理。且逃生通道務必保持暢通不堆積雜物，並請各大樓管委會要設置健全防火管理制度，包括防火管理人、消防防護計畫及定期實施自衛消防編組演練，以及消防安全設備檢修申報，以防憾事再次發生。

    饒慶鈴強調，有感這次大火建築型態為老舊之住商混合使用大樓，且未成立管理委員會，已指示消防局清查全縣類似老舊住商複合型態大樓，若有大樓消防安全檢查不合格者，要求限期改善，若有未設立管理委員會之大樓，並責成建設處派員持續輔導要求成立，共同維護民眾安全。

    消防局長管建興說明，為防止發生高雄城中城嚴重火災事故發生，平時消防局即針對全縣商業營運大樓、密集住宅大樓等都有例行進行公安消防檢測及火災搶救演練，消防安全檢查不合格，已要求限期改善，若未限期改善者則依消防法，最高處以3萬元罰鍰，得連續處罰。

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