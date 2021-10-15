台東縣立泳池夷為平地 今開工改建圖書總館

台東縣立圖書緦館工程今天開工。（記者黃明堂攝）

2021/10/15 12:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市南京路旁的台東縣立游泳池已夷為平地，將改建為台東縣立圖書館總館，與現有文化處圖書館連結一氣。今天由縣長饒慶鈴主持動工典禮，預計112年底完工，將大幅提升館藏、使用智慧化系統等科技服務。

於南京路的縣立游泳池興建於1987年，因設備老舊、使用率較低縣府於2013年提出「圖書館及泳池共構計畫」，包括興建圖書館、大小游泳池、韻律教室、體操教室等5層樓建築，總經費5億餘元。但因爭取經費、設計等多項問題，遲至2018年才上網招標，結果共12次公告招標，均無廠商投標，縣府多次修改設計，放棄泳池，僅興建圖書館，在第13次招標時才完成發包。

饒慶鈴表示，台東既有的圖書館館舍面積未達法定標準，縣府突破框架限制，希望打造專屬台東人的書籍天堂，去年決定著手泳圖分構計畫，在今年5月順利決標、7月啟動第一階段泳池拆除工程，2年後的此刻能擁有縣立圖書總館，歡迎所有的縣民到訪使用。

縣府表示，新建圖書總館建物為地下1層、地上4層，一樓挑高大廳擁有大面窗景能引入陽光與盎然綠意，2至4樓規劃挑高空間，擁有豐富館藏圖書、多媒體使用設備等，設置有如花東縱谷般空間意象的書架及階梯閱讀平台，「台東之谷-大閱覽」夢幻閱讀天地則適合各年齡層閱讀使用。

文化處說明，總館與既有圖書館建物相連，以「台東之谷」為概念主軸，融合「知識向上飛騰」意涵，建築立面連續斜面多層次，形塑如山嵐般綿延，展現多向度城市端點的地標性，層層木格柵長出簷、深遮陽與臺東熱帶氣候相對應，入口大廳以南島文化展區為動線區隔吸引民眾入館，整合平面及高程以連接既有圖書館廊道。

原台東縣立泳池夷為平地，今動工改建圖書總館。（記者黃明堂攝）

台東圖書總館模型。（記者黃明堂攝）

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