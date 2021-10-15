台東綠色隧道遇暴雨變「黃河」 縣府將爭取1.6億建置下水道

台東縣長饒慶鈴（右二）與建設處長許瑞貴（右）到台東市區易淹水地區勘查。（台東縣府提供）

2021/10/15 09:14

〔記者黃明堂／台東報導〕圓規颱風外圍環流強降雨前天造成台東市區部分道路雨水宣洩不及，多處積水，著名的綠色隧道也因山坡大量雨水沖刷下來，路面變黃河，漫淹到南王社區。針對十股、南王地區淹水的狀況，縣長饒慶鈴指示建設處積極向中央爭取前瞻計畫1億6千餘萬元，辦理南王區域雨水下水道工程，讓大卑南及綠色隧道區域鄉親免受淹水之苦。

台東市區前天多處淹水，縣長饒慶鈴昨天前往四維路、更生路口了解此區域淹水狀況及原因，附近民眾希望縣府能協助改善。饒慶鈴表示，雖然圓規颱風並未侵台，不過，連續好幾天外圍環流影響，在48小時內降下約5百公釐的強降雨，使得排水宣洩不及，除了十股、南王地區淹水外，也讓台東市區部分街道造成積水現象。

饒慶鈴要求縣府同仁檢視短期內可立竿見影的改善方案，指示從建設處調整經費，在排除更生路眾多主要管線障礙後，施做集水井及雨水下水道連接管，規劃將更生路到水溝之雨水先行分流，排進更生路之雨水下水道，降低四維路水溝之負擔，預計可有效改善四維路在更生路及新生路口這路段淹水的狀況。

對於南王里社區長久以來的淹水問題，她指示建設處向中央爭取前瞻計畫經費1億6千餘萬元（徵收私有土地需花費近5千萬元、工程造價概估也超過1億5千萬元），盡速建置此區域之雨水下水道，配合太平溪右岸一路通等工程辦理，並排除萬難與相關中央部會協調各種解決方案，並適時做滾動式檢討，改善排水問題，讓居民免受淹水之苦。

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