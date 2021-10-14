「有您真好 幸福不老」東縣表揚模範老人及敬老楷模

高齡94歲的阿嬤范黃秀鳳獲頒模範老人。（記者陳賢義攝）

2021/10/14 13:28

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府今舉辦「110年度模範老人暨敬老楷模表揚活動」，縣長饒慶鈴頒發19位模範老人及19位敬老楷模，計有38位長者獲獎；饒慶鈴表示，縣府持續辦理長者社會福利與活動，如擴大為60歲以上長者配鏡、老歌下鄉演唱等，鼓勵長輩多外出參加活動以促進健康。

頒獎活動安排了懷念金曲演出、卡拉OK歡唱及互動遊戲等活動與長輩同歡

，縣府還別出心裁的客製化製作「公仔人偶」，讓每位得獎長者都可獲得自己造型的公仔獎座，還可蒐藏縣府精心編輯成的「2021有您真好 幸福不老」紀念專刊，開心不已。

饒慶鈴表示，台東縣老年人口比率17.85%已達高齡城市指標，全力守護長者健康是縣府的目標，除了倡導敬老尊賢的觀念，也積極辦理各項社會福利及活動，編列預算補助各老人會團體公播權及重製權費用，希望讓長輩們唱得安心、唱得健康，明年將規劃辦理歌唱比賽，讓大家一展歌喉。

另為建構長青幸福家園，縣府今年陸續推出「1+1相揪看電影」、社區照顧關懷據點3.0活動，9月起首創全國加碼補助60歲以上長者免費配老花眼鏡，10月起提供愛心計程車隊服務，而「長青嘉年華」下鄉巡迴演唱會也熱烈展開中，就是要鼓勵長者走出戶外、提高社會參與

19位模範老人包括王志恒、陳林秀蘭、范黃秀鳳、郭慶德、顏來好、曾阿春、王政國、陳美月、王哲時、陳鳳樹、潘富山、邱寶蘭、潘櫻花、胡萬興、吳聲亮、陳忠富、蘇月桃、胡榮美、郭和平。

19位敬老楷模則有張榮標、范村信、巫憲錦、潘月英、林鴻祺、江秋蓮、涂增堂、洪俊生、黃春蓮、杜貴蘭、陳生光、李盈養、謝秀琴、陳長成、林正德、古美芳、高麗華、陳擷宇、姜善。

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