台東縱谷持續降雨 延平鄉紅葉村預防性撤離9村民

關山警預防性撤離安置紅葉村9村民。（關山警分局提供）

2021/10/13 17:28

〔記者陳賢義／台東報導〕受圓規颱風外圍環流影響，台東縱谷今持續降下磅礡大雨，延平鄉紅葉村24小時雨量已達245mm，延平鄉公所擔心恐致災害，下午2時10分許在關山警分局延平分駐所協助，利用巡邏車擴音器廣播實施「預防性撤離」，將9位村民護送至永久屋暫時安置。另受豪雨影響，多處路段發生邊坡落石或積水，警方呼籲用路人務必小心駕駛。

關山警分局表示，台20線包括200.5公里（初來段）及179公里+500公尺處（霧鹿段），均有發生邊坡落石及土石流阻路狀況，土石雖已排除，仍呼籲民眾非必要切勿上山。

其次，197縣道45.5公里處（鸞山段）發生邊坡落石及土石流阻路狀況，雖已移除土石，開放單線雙向通行，提醒用路人行經該減速慢行。台9線鹿野鄉光榮路與中華路路口南下車道，因大雨排水不及發生路面積水狀況，警方已擺放三角錐示警。

另外，台9線321.5公里南下車道（月眉段鐵路陸橋下），因大雨排水不及發生路面積水狀況，關警方已擺放三角錐示警，提醒行經該路段用路人減速慢行，同時呼籲目前雨勢雖稍歇，但雨天視線不良，且路面濕滑，非必要勿出門，以確保安全。

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