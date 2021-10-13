土石流警戒！台東縣府公告山區、水域管制區 擅入最重罰25萬

台東縣政府今天公告劃定向陽山等區域為管制區，限制或禁止民眾進入，違者處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。圖為南迴台9線傳出大鳥段發生土石流沖入路面。（資料照）

2021/10/13 17:33

〔記者陳賢義／台東報導〕圓規颱風外圍環流連續多日帶來豪雨，台東縣部分地區土石流及大規模崩塌警戒，台東縣政府今天公告劃定向陽山等區域為管制區，上午11點30分生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

台東縣1013土石流災害應變中心今天上午11點30分一級開設，台東縣長饒慶鈴指示有關單位注意相關應變，以及早透過大眾媒體通知民眾做好萬全防範措施及撤離，減少損失。

縣府也緊急依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，請民眾於期間不得進入各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流），從事各項危險活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，今天上午11點30分生效。

違反災害防救法第31條第1項第2款、第3款規定所製作之公告內容，協助執行之人員得依行政法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行。

台東縣政府今天公告劃定向陽山等區域為管制區，限制或禁止民眾進入，違者處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。圖為南迴台9線傳出大鳥段發生土石流沖入路面。（資料照）

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