圓規環流把水稻、木瓜打趴 台東農損初估472萬

鹿野地區木瓜樹倒伏嚴重。（劉櫂豪服務處提供）

2021/10/13 17:03

〔記者陳賢義／台東報導〕圓規颱風外圍環流肆虐，造成台東地區部分農作物倒伏、損壞，今日仍然風雨交加，立委劉櫂豪邀集台東農改場及農糧署東區分署前往鹿野、關山及池上勘災，農糧署說明依縣府通報統計數字，截至12日止，台東地區受損農作物以稻米最高約65公頃，初估農損188萬；另外，香蕉、甘蔗、木瓜等也有部分受損，損失約284萬元。

圓規颱風雖已漸離，但外圍環流依舊強勁 連日豪雨就連連接縱谷與東海岸地區的聯絡道路玉長公路也傳出路基塌陷中斷。劉櫂豪表示，已要求公路總局儘速封閉危險路段，緊急修復。

除了道路交通狀況，劉櫂豪也邀集台東農改場陳信言場長，農糧署東區分署前往鹿野、關山及池上勘查稻米、木瓜等農作物災情。劉櫂豪表示，鹿野地區受損較嚴重的為木瓜、香蕉等，看到整株木瓜結實纍纍，但被強風整珠吹倒，災情相當嚴重。

農改場表示，鹿野木瓜初估受害面積約1.5公頃，仍持續勘查統計中。而關山及池上地區主要受災為稻米倒伏，由於有部分較早播種的稻米已陸續結穗，農民恐持續降雨將使稻穗發芽，造成農損。

農改場表示，目前統計關山稻米受害面積60公頃、池上5公頃，後續將俟地方政府陸續統計通報農損災情後，再循程序提報農糧署辦理後續情形。劉櫂豪指示，如果受災情形已達農業天然災害救助標準，會要求農糧署儘速啟動，從速、從寬原則來辦理。

劉櫂豪前往縱谷勘查農災，履求農糧署儘速啟動，從速、從寬原則來辦理補助。（劉櫂豪服務提供）

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