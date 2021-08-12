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    首頁　>　臺東縣

    台東開放孕婦莫德納預約接種 需出國者16日起受理送件

    中央撥補台東莫德納疫苗，開放孕婦、急需出國民眾預約接種。（記者陳賢義攝）

    中央撥補台東莫德納疫苗，開放孕婦、急需出國民眾預約接種。（記者陳賢義攝）

    2021/08/12 13:37

    〔記者陳賢義／台東報導〕因應中央疫情指揮中心公告開放孕婦、急需出國縣民打默德納疫苗，台東縣長饒慶鈴今呼籲符合接種疫苗資格民眾依指定時間預約、接種，並強調因撥補數量相當有限，提醒鄉親要把握，也叮嚀必須間隔28天以上才能接種第2劑默德納疫苗，若資格未符合，可先至1922平台意願登記，再等待中央進一步公告。

    饒慶鈴表示，台東目前疫苗接種涵蓋率超過35％以上，雖然中央宣布全國防疫2級警戒至23日，多項管制也將逐步放寬，仍呼籲民眾防疫不能鬆懈，台東縣一定以防疫為優先，並以民眾健康安全為原則。

    今日中央撥補默德納疫苗到台東，並開放孕婦、急需出國民眾接種，提醒施打第1、2劑的孕婦，於12日至14日向台東基督教醫院、台東馬偕醫院預約，預約電話東基342910、馬偕310195，施打時間東基為18日下午2點至3點半、東馬16日上午9點至10點半。

    急需出國需打第2劑的民眾，應備妥機票、急需出國相關證明文件，16日至19日上班時間送至台東縣衛生局疾管科，施打時間為22日上午9點至10點半，施打地點在衛福部台東醫院。

    饒慶鈴另也呼籲民眾不分年紀、職業，18歲以上就可至1922預約平台登記意願，接獲簡訊通知後即可預約施打疫苗，下一批打高端疫苗，意願登記至13日中午12點，提醒有意願民眾趕快上網登記。

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