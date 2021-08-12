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    紓解疫情衝擊 台東縣府祭好康推出「預約臺東」振興方案

    紓解疫情為台東觀光帶來的衝擊，台東縣政府祭好康推出「預約臺東」振興方案。（記者陳賢義攝）

    紓解疫情為台東觀光帶來的衝擊，台東縣政府祭好康推出「預約臺東」振興方案。（記者陳賢義攝）

    2021/08/12 11:00

    〔記者陳賢義／台東報導〕疫情衝擊全台各行各業，也為「觀光大縣」台東帶來莫大影響，台東縣政府為紓解疫情衝擊，因應推出「預約臺東」振興方案，祭出只要在台東連住4晚就送價值3000元的金幣和釋迦禮盒4盒的好康，活動時間從14日起至9月30日止。

    台東縣政府表示，預約民眾至PayEasy旅遊、雄獅、可樂、AsiaYo等網路訂房平台，或直接向台東的合法旅宿業者訂房，一年內平日皆可入住。住宿1晚贈價300元的台東金幣3000枚和2入裝的大目釋迦禮盒；2晚贈800元的台東金幣8000枚和2入裝的大目釋迦禮盒2盒；3晚贈1500元的台東金幣1萬5000枚和2入裝的大目釋迦禮盒3盒；若連續住宿4晚，可獲得價值3000元的台東金幣3萬枚和2入裝的大目釋迦禮盒4盒。

    台東縣政府表示，贈送釋迦禮盒均為台東頂級大目釋迦，每顆重達700公克 （近1.2台斤），民眾訂房後只需自付100元運費，即可宅配到府。台東金幣則可於1年內在台東各合作商家，如知名美食、網路人氣餐廳、特色伴手禮和文創商品等商家折抵消費或兌換商品。此外，參與「預約臺東」民眾還有機會抽中價值9000元的「熱氣球自由飛」門票。

    台東縣政府表示，雖然目前仍屬疫情期間，但可預期疫情後將有大量旅客湧入台東，因而推出「預約臺東」優惠方案，以一次住宿4晚為例，即可獲得3000元等值的台東金幣還，有700公克頂級台東大目釋迦8顆，市價1200元，回饋價值高達4200元。「預約臺東」方案只要是台東縣合法旅宿皆能參與，不需任何費用或分潤抽成，盼能利用此優惠吸引民眾搶先預約，預估可產生高達30億的效益。

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