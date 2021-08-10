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    首頁　>　臺東縣

    深夜酒駕撞死美女老師 男子10萬交保

    25歲姜姓男子（白衣者）前晚酒駕撞死女老師，檢方昨晚諭令10萬元具保。（記者黃明堂攝）

    25歲姜姓男子（白衣者）前晚酒駕撞死女老師，檢方昨晚諭令10萬元具保。（記者黃明堂攝）

    2021/08/10 12:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中興路與泰安路口前天深夜重大車禍，25歲姜姓男子酒駕衝撞5車及民宅，其中1車41歲許姓女子當場死亡。檢方表示，姜男涉酒駕過失致死，昨晚以10萬元具保候傳，駕駛人因酒醉駕駛造成他人死亡，依據刑法第185條之3第2項前段規定，可處3年以上10年以下有期徒刑。

    姜姓男子前晚酒後駕駛奧迪轎車，行駛台東市中興路一段，在泰安街口撞到許姓女子開的轎車，再撞民宅並波及4部汽機車，許姓女子慘死車內，共造成1人死亡及3人受傷，姜男經警方實施吹氣酒測，酒精濃度達0.54mg/l，昨天下午被警方依酒駕過失致死罪移送台東地檢署，檢察官偵訊後，昨晚諭令10萬元具保。

    據了解，死者曾任教於台東某高職，是位美女老師，她過去教過的學生得知老師死訊，在臉書寫下：「我高中美麗的班導就這樣沒了，奪取一條人命，害一個家庭就這樣破碎，小孩從此沒有媽媽，你要怎麼彌補？拿命換也不夠」。這所高職的校方人員則說，許老師幾年前以進修為由請辭，雖然不在學校，但大家得知消息都很惋惜。

    酒駕奪命引起公憤，死者過去的學生在臉書留言「不要酒駕，不要酒駕，不要酒駕」。台東縣警局也將從今天起展開14天的酒駕大執法，在易酒駕路段加強盤查。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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