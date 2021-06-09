台東酒吧違規營業 業者酒客恐罰近70萬

酒吧違規營業遭警查獲，業者及酒客恐吃上近70萬元罰金。（記者陳賢義翻攝）

2021/06/09 11:24

〔記者陳賢義／台東報導〕無視疫情嚴峻，台東市傳今日凌晨傳一家酒吧違規營業，台東警分局馬蘭所警巡邏途經察覺有異，敲門無人應答，協同支援警力圍堵所有出入口守株待免，趁酒客開門離去入內檢查，不僅業者未戴口罩，還有4名酒客在包廂內暢飲，罪證確鑿，當場依法報案台東縣政府裁罰，預估恐吃上近70萬元罰單，且斷水斷電。

馬蘭所警是在今日凌晨1點多巡邏發現台東市新生路一家酒吧內，傳出陣陣談笑聲，疑似有違規營業情形，但敲門卻無人回應，而且拒不開門配合檢查，立即通報支援警力到場埋伏守候，圍堵所有出入口，經過將近1小時的埋伏，趁酒客開門離去之際進入店內檢查，現場發現不只業者未戴口罩，在小包廂內發現4名酒客消費，桌上還未食用完畢的餐點及啤酒，違規事實明確。全案依違法未戴口罩、群聚及營業報請縣府裁罰。

台東警分局長鍾德勳表示，全台疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，依據傳染病防治法第37條規定，民眾未依規定配戴口罩最高可處1萬5000元；室內5人以上群聚每人最高可處6萬元；休閒娛樂場所違規營業最高可處30萬元罰鍰，並且斷水斷電，呼籲民眾務必配合政府相關防疫規定，共同防堵疫情。

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