饒慶鈴直播講台東公費疫苗排序霧煞煞 怨中央一直在變

台東縣長饒慶鈴昨天在臉書直播說明公費疫苗接種對象排序。（記者黃明堂翻攝）

2021/06/09 10:28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣能獲分配多少公費疫苗？接種對象優先順序如何排定？縣長饒慶鈴昨天在直播花了大約7分鐘說明，但民眾聽的霧煞煞，饒慶鈴怪中央一直在變，縣府也只能看中央記者會應變。

饒慶鈴說明，「大家都希望我們能夠公佈一下公費疫苗接種的對象」，她出示中央排定的11類排序看板，念了11類排序。接著說：「那我在這裡向各位說，中央自己規定這樣的一個順序，其實一直在變，所以台東縣政府是也一直在持續關注著每一天中央指揮中心的疫情變化」。

饒說，「像現在日本捐贈124萬劑AZ疫苗，中央希望我們除了第1類的醫事人員，也希望我們能夠打第5類的長照及第6類的75歲長者，今天早上最新消息則是希望打第7類維持社會運作及第8類維持國家安全正常運作的人員」

饒說：「中央把排序都往前提了，我要向各位說明，台東目前施打5100劑，我們的第1類醫事人員的還沒打完，而且很多都已經要打第2劑了；再來75歲以上長者台東有15000多位，社福機構也有2500位。初步算起來，不算7、8類，光目前還沒打完的，光是第1類還沒打完的，就還要1萬8千劑。」

饒說，「我老實說，中央給台東多少疫苗？我一點都沒概念，只能因應中央什麼時候給，給多少，再來做最好安排，此刻疫苗到，下一秒就開打，只是中央的順序一直在....，說修正比較好聽，我們只能跟著修正」

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