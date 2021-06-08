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    南迴改鋼材堆置私人地未告知 地主揚言提告求償

    西濱南臨時工程處未告知即將南迴改剩餘鋼材堆置私人地，地主揚言提告求償。（記者陳賢義攝）

    西濱南臨時工程處未告知即將南迴改剩餘鋼材堆置私人地，地主揚言提告求償。（記者陳賢義攝）

    2021/06/08 10:08

    〔記者陳賢義／台東報導〕歷經15年、3任總統和5屆台東縣長的南迴改工程2019年終於竣工，同年12月23日全線通車，但通車年餘，南迴安朔高架橋下私人土地仍放置了成堆西濱南臨時工程處所有的H型鋼材，地主怒斥未經告知和同意即逕自堆置，不排除提出求償告訴；濱南臨時工程處第七工務段長高得成表示，近日會主動聯繫地主調解溝通，造成不便深感抱歉。

    「破壞的東西當然要賠！」地主葛文政氣憤的說，已經擺放多久了，到現在連講都沒有講，一定會報警處理，沒什麼話好講的，全都按照程序走，破壞的東西一定要賠償損失，而且南迴改的工程有多久，就佔用他的土地有多久，種植的植物和水果都被破壞殆盡，工程結束了，整個樣貌都未回復。

    高得成表示，暫置H型鋼材是從金崙吊運過來，屬工程處的財產，現正簽辦拍賣，由於怕丟失，增置還裝設CCTV（監視器），目前正在走流程等待拍賣，造成地主的困擾深感抱歉。

    南迴拓寬改道工程總經費227億元，提供了安全舒適的道路，台東市至安朔節省10分鐘，安朔至屏東草埔節省20分鐘，從台東至屏東楓港總計省了30分鐘，但工程結束1年多，卻傳出逕闖私人土地的收尾紛爭，西濱南臨時工程處近日將主動與地主調解。

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