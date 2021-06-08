台東縱谷水稻倒伏、染徒長病 農民忙防疫還要憂收成

連日降雨造成稻米倒伏，縱谷農民忙防疫還得憂收成。（記者陳賢義攝）

2021/06/08 09:15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷第一期稻作陸續進入收割期，部分稻田水稻傳出「徒長病」病害，連日降雨也造成部分稻作倒伏，疫情嚴峻又傳突發農災，農民防疫又得擔憂農損，苦不堪言，盼得老天爺眷顧；池上青農魏瑞廷呼籲「合理施肥」最重要，也提醒秧苗場進行種子消毒處理應更仔細，減少水稻罹患徒長病風險。

久旱逢甘霖原是人生一大樂事，但對正值稻米採收季的農民而言就大不同，上週彩雲颱風為台東帶來豐沛雨水，縱谷地區部分稻作由於結穗過重，導致降雨後稻稈無法支撐，紛紛出現「軟腳」倒伏狀況。池上青農瑞廷表示，倒伏的原因多為農友不斷補充肥料，導致稻穗重量超過稻稈負荷，再加上降雨使得土壤鬆軟造成，若降雨情形持續下去，恐造成穗上發芽，呼籲「合理施肥」是最重要的，不要只追求量，也要兼顧品質。

魏瑞廷說，今年縱谷稻米真的是多事之秋，年初因乾旱造成秧苗生長不良，近期瞬間降雨又造成稻米倒伏，同時更出現水稻徒長病也就是俗稱「稻公」，它是一種由真菌藤倉赤霉引起的水稻病害，水稻會異常偏高，同時莖變細呈黃綠色，葉幅變小，最重要是稻穗都是空包彈，在產量上就會出現減產情形，造成農民收入損失。

魏瑞廷表示，水稻徒長病常經由種子傳播，因此秧苗場在對種子進行消毒處理時如果能夠更仔細，將能減少水稻罹患徒長病的風險，畢竟照顧6個月之久的稻子如果無法具有產量價值，真的是一大損失，特別是在疫情嚴峻期間，大家都自主在家對抗疫情，糧食需求量大增的時刻，每一顆米粒都顯得格外重要。

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