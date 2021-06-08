為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東縱谷水稻倒伏、染徒長病 農民忙防疫還要憂收成

    連日降雨造成稻米倒伏，縱谷農民忙防疫還得憂收成。（記者陳賢義攝）

    連日降雨造成稻米倒伏，縱谷農民忙防疫還得憂收成。（記者陳賢義攝）

    2021/06/08 09:15

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷第一期稻作陸續進入收割期，部分稻田水稻傳出「徒長病」病害，連日降雨也造成部分稻作倒伏，疫情嚴峻又傳突發農災，農民防疫又得擔憂農損，苦不堪言，盼得老天爺眷顧；池上青農魏瑞廷呼籲「合理施肥」最重要，也提醒秧苗場進行種子消毒處理應更仔細，減少水稻罹患徒長病風險。

    久旱逢甘霖原是人生一大樂事，但對正值稻米採收季的農民而言就大不同，上週彩雲颱風為台東帶來豐沛雨水，縱谷地區部分稻作由於結穗過重，導致降雨後稻稈無法支撐，紛紛出現「軟腳」倒伏狀況。池上青農瑞廷表示，倒伏的原因多為農友不斷補充肥料，導致稻穗重量超過稻稈負荷，再加上降雨使得土壤鬆軟造成，若降雨情形持續下去，恐造成穗上發芽，呼籲「合理施肥」是最重要的，不要只追求量，也要兼顧品質。

    魏瑞廷說，今年縱谷稻米真的是多事之秋，年初因乾旱造成秧苗生長不良，近期瞬間降雨又造成稻米倒伏，同時更出現水稻徒長病也就是俗稱「稻公」，它是一種由真菌藤倉赤霉引起的水稻病害，水稻會異常偏高，同時莖變細呈黃綠色，葉幅變小，最重要是稻穗都是空包彈，在產量上就會出現減產情形，造成農民收入損失。

    魏瑞廷表示，水稻徒長病常經由種子傳播，因此秧苗場在對種子進行消毒處理時如果能夠更仔細，將能減少水稻罹患徒長病的風險，畢竟照顧6個月之久的稻子如果無法具有產量價值，真的是一大損失，特別是在疫情嚴峻期間，大家都自主在家對抗疫情，糧食需求量大增的時刻，每一顆米粒都顯得格外重要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雨神來了！ 一期稻作倒伏 雲林農民漏夜搶收
    2019/06/11 18:48

    雨神來了！ 一期稻作倒伏 雲林農民漏夜搶收
    高屏大雨 一期稻作傳出倒伏災情
    2019/05/03 15:46

    高屏大雨 一期稻作傳出倒伏災情

    士林前港公園生活圈 重大建設齊發
    連續豪雨損花東稻作 農糧署今起啟動收購災害稻穀
    2018/06/21 14:46

    連續豪雨損花東稻作 農糧署今起啟動收購災害稻穀
    連續大雨 台東水稻田零星倒伏
    2018/06/16 14:47

    連續大雨 台東水稻田零星倒伏
    臺東縣今日熱門
    飛離島機場設篩檢站卻獨漏台東 縣府今向指揮中心請求設置
    2021/06/01 10:57

    飛離島機場設篩檢站卻獨漏台東 縣府今向指揮中心請求設置

    防疫宅在家翻舊照 台東重量級女議員嘆：回不去了
    2021/06/01 11:43

    防疫宅在家翻舊照 台東重量級女議員嘆：回不去了

    送暖！關山警民防中隊長林金樺贈警防疫面罩
    2021/06/01 11:48

    送暖！關山警民防中隊長林金樺贈警防疫面罩

    防疫情擴散 東縣府請原住民族部落停辦歲時祭儀
    2021/06/01 13:08

    防疫情擴散 東縣府請原住民族部落停辦歲時祭儀

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播