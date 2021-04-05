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    禍不單行！綠島潛水4天4意外1死4傷 今同一艘船連2起

    今天下午4點多，綠島海域再出現今日第2起潛水抽筋意外。（海巡提供）

    今天下午4點多，綠島海域再出現今日第2起潛水抽筋意外。（海巡提供）

    2021/04/05 19:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕今天下午2點多，綠島海巡才協助救護一名潛水抽筋的20歲男子，4點多又有1名潛水客抽筋昏迷，由海巡協助送醫。2人無生命危險。4天以來，綠島海域已發生4起潛水意外，造成1死4傷。

    今日下午2點多，綠島安檢所接獲「海○號」娛樂漁船船長通報，於綠島大白沙海域實施船潛時，1名年約20歲男性潛水客於潛水期間發生四肢抽筋且有昏迷情形，需緊急返港協助送醫治療，海巡人員接獲通報後立即派員至南寮漁港碼頭協助接駁救援，並聯繫綠島衛生所、消防分隊等救護單位支援。

    沒想到，下午4點17分，海巡綠島安檢所再度接獲「海○號」娛樂漁船船長通報，載運另一團體到綠島石朗海域船潛時，又有1名年約20歲男性潛水客四肢抽筋、昏迷，且對潛伴呼叫聲無反應，正緊急返港，請求協助送醫治療；海巡人員接獲通報後立即派員至碼頭協助接駁救援，並聯繫綠島衛生所、消防分隊等救護單位支援，待「海」船進港後由海巡同仁及救護單位人員一同將傷患送往綠島衛生所，經醫師診斷為過度換氣，於治療後該名潛水客意識清楚且無生命危險，經適度休息恢復體力後即與同行友人一同離開，並感謝海巡及各救護單位救援。

    本月2日晚間，一支潛水團在綠島中寮外海潛水，有1女溺斃、1男命危；3日上午，綠島大白沙海域實施船潛時，1名男性潛水客因嗆水造成身體不適送醫。

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