綠島潛水4天第3件意外！20歲青年抽筋昏迷 海巡協助送醫保命

今天下午於綠島大白沙海域船潛時，1名年約20歲男性潛水客生四肢抽筋且有昏迷情形，海巡及救護人員協助送醫。 （海巡提供）

2021/04/05 17:40

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島潛水意外接二連三，從4月2日到今天，4天內已發生第3件！今天下午2點多，海巡綠島安檢所接獲娛樂漁船業者通報1名潛水客因四肢抽筋、昏迷需緊急返港治療，海巡立刻出動，協同救護單位送醫救治，已恢復意識並無生命危險。

第一三岸巡隊指出，綠島安檢所接獲「海○號」娛樂漁船船長通報，於綠島大白沙海域實施船潛時1名年約20歲男性潛水客於潛水期間發生四肢抽筋且有昏迷情形，需緊急返港協助送醫治療，海巡人員接獲通報後立即派員至南寮漁港碼頭協助接駁救援，並聯繫綠島衛生所、消防分隊等救護單位支援。

待「海○號」船進港後由海巡同仁及救護單位人員一同將傷患送往綠島衛生所實施救治，經醫師診斷為過度換氣，於治療後該名潛水客意識清楚且無生命危險，經適度休息恢復體力後即與同行友人一同離開，並感謝海巡及各救護單位救援保命。

本月2日晚間，一支潛水團在綠島中寮外海潛水，有1女溺斃、1男命危；3日上午，綠島大白沙海域實施船潛時，1名男性潛水客因嗆水造成身體不適送醫。

第一三岸巡隊呼籲，若於岸際或港區發現有人溺水或其他災難事故，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

今天下午於綠島大白沙海域船潛時，1名年約20歲男性潛水客生四肢抽筋且有昏迷情形，海巡及救護人員協助送醫。 （海巡提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法