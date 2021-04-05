台鐵出軌》饒慶鈴探視台東傷者 致贈慰問金傳遞關懷

縣長饒慶鈴（右）今天與市張國洲（左）再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金。（記者黃明堂攝）

2021/04/05 14:27

〔記者黃明堂／台東報導〕太魯閣號事故發生第4天，多數受傷台東鄉親已返家休養，縣長饒慶鈴今天與市張國洲再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金，傳遞社會對傷者及家屬的關懷。

部份鄉親仍需就醫，也有幾位表達準備返回工作崗位再出發，饒縣長表示，請鄉親與縣府共同攜手，讓我們一起面對人生橫逆，早日回歸正常生活。

縣政府表示，至4/5中午統計，目前已知設籍台東民眾共有76人搭上事故列車，8人罹難，另傷者已有28人出院、7人住院中。

饒慶鈴與張國洲今天一早分別前往吳姓等民眾家中探視，了解受傷狀況；部分傷者還需繼續治療，也有幾位民眾準備返回工作崗位，針對有民眾擔心家人傷勢、也有媽媽反映說小孩怕黑、夜間睡不安穩等，饒縣長請民眾若身體上有任何不舒服，一定要再到台東馬偕醫院檢查，縣府也已經與馬偕做過聯繫，只要是408車次傷患，都會全力協助。

若有情緒無法穩定、心理不適等情況，可撥打衛生局24小時心理安心諮詢專線089-336575尋求協助。

除了慰問金外，饒慶鈴縣長也準備一封慰問信，信中註明後續民眾可能所需的資訊，包含行李領取、心理諮詢等，同時提醒受傷鄉親出院後為了身體健康著想，仍請注意身心狀況，如有任何不適，要儘速就醫檢查。

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