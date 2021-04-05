為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台鐵出軌》饒慶鈴探視台東傷者 致贈慰問金傳遞關懷

    縣長饒慶鈴（右）今天與市張國洲（左）再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金。（記者黃明堂攝）

    縣長饒慶鈴（右）今天與市張國洲（左）再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金。（記者黃明堂攝）

    2021/04/05 14:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕太魯閣號事故發生第4天，多數受傷台東鄉親已返家休養，縣長饒慶鈴今天與市張國洲再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金，傳遞社會對傷者及家屬的關懷。

    部份鄉親仍需就醫，也有幾位表達準備返回工作崗位再出發，饒縣長表示，請鄉親與縣府共同攜手，讓我們一起面對人生橫逆，早日回歸正常生活。

    縣政府表示，至4/5中午統計，目前已知設籍台東民眾共有76人搭上事故列車，8人罹難，另傷者已有28人出院、7人住院中。

    饒慶鈴與張國洲今天一早分別前往吳姓等民眾家中探視，了解受傷狀況；部分傷者還需繼續治療，也有幾位民眾準備返回工作崗位，針對有民眾擔心家人傷勢、也有媽媽反映說小孩怕黑、夜間睡不安穩等，饒縣長請民眾若身體上有任何不舒服，一定要再到台東馬偕醫院檢查，縣府也已經與馬偕做過聯繫，只要是408車次傷患，都會全力協助。

    若有情緒無法穩定、心理不適等情況，可撥打衛生局24小時心理安心諮詢專線089-336575尋求協助。

    除了慰問金外，饒慶鈴縣長也準備一封慰問信，信中註明後續民眾可能所需的資訊，包含行李領取、心理諮詢等，同時提醒受傷鄉親出院後為了身體健康著想，仍請注意身心狀況，如有任何不適，要儘速就醫檢查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》林榮三基金會捐助3000萬、聯邦銀捐500萬（各界捐款不斷更新）
    2021/04/05 14:52

    台鐵出軌》林榮三基金會捐助3000萬、聯邦銀捐500萬（各界捐款不斷更新）
    台鐵出軌》最困難是克服「心痛」 76行者團隊陸續修復30具大體
    2021/04/05 13:56

    台鐵出軌》最困難是克服「心痛」 76行者團隊陸續修復30具大體
    還清白！站邊坡被拍到網懷疑是工人 他秀太魯閣號車票打臉
    2021/04/05 13:43

    還清白！站邊坡被拍到網懷疑是工人 他秀太魯閣號車票打臉
    最沉重收假 新北多校明第一節課將默哀集氣、悲傷輔導
    2021/04/05 13:28

    最沉重收假 新北多校明第一節課將默哀集氣、悲傷輔導
    台鐵出軌》孝女蔡慧鵑移靈回台南 憲兵隊同袍列隊迎接
    2021/04/05 13:23

    台鐵出軌》孝女蔡慧鵑移靈回台南 憲兵隊同袍列隊迎接
    臺東縣今日熱門
    獨家》驚悚！施工不慎鐵釘噴飛 正中插入右眼急送醫
    2021/03/29 15:07

    獨家》驚悚！施工不慎鐵釘噴飛 正中插入右眼急送醫 影片

    池上稻田龜裂 農友打古井見底
    2021/03/30 05:30

    池上稻田龜裂 農友打古井見底

    綠島星空與古道解密之旅 有出國fu
    2021/03/30 05:30

    綠島星空與古道解密之旅 有出國fu

    山友高山症發作 黑鷹直升機馳援
    2021/03/30 11:09

    山友高山症發作 黑鷹直升機馳援

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播