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    台鐵出軌》返鄉前一刻找到右大腿 陳品全遺體完整著軍裝

    差6個月就從軍校畢業的陳品全罹難，靈堂上擺著軍裝照。（記者黃明堂攝）

    差6個月就從軍校畢業的陳品全罹難，靈堂上擺著軍裝照。（記者黃明堂攝）

    2021/04/05 13:08

    〔記者黃明堂／台東報導〕21歲就讀陸軍官校的台東子弟陳品全在太魯閣列車罹難，右大腿到第3天還找不到，原本打算在遺體裝義肢後於昨天返鄉，卻於昨天在隧道內找到右大腿，讓遺體完整，穿著軍裝後，今天上午回到台東。

    陳父今天陪兒子從花蓮殯儀館回到台東，遺體抵達台東殯儀館時，警員列隊致敬，數十位宗教及地方人士哀悼，遺體迅速推冰櫃，随後遺照及靈位擺入靈堂。遺照上已穿著帥氣軍服，帥氣走完人生最後程。

    差6個月就要畢業，當個軍人捍衛國家，卻在此時發生致命意外！台東市長張國洲與陳家三代熟識，對陳品全罹難，感同身受，相當不捨。

    張國洲說，陳品全的阿公從鹿野搬到台東市，在天后宮附近開雜貨店，陳父熱衷游泳，後來在泳池擔任救生員，保護泳客的安全。陳品全是獨子，在軍校表現相當優異，是學校重點栽培的學生，卻在畢業前6個月喪命。原本右大腿遲遲找不到，所幸神明有保佑，最後還能保有完整遺體，並且再花時間修復，今天返鄉。

    陳父說：「你們沒看過那麼慘烈的現場，比新聞報導的還慘烈」！4月2日事故當天，他就趕到花蓮尋找兒子，找到了遺體，但右大腿不見，他拜託大家一定要幫他找到，但花蓮地檢署檢察長進入隧道後，認為找到大腿的機率不高，遺體修復師原本建議裝上義肢，並安排於昨天返回台東，不過，在做出這項決定後，大腿就找到了，遺體得以完整。

    差6個月就要從要畢業當軍人，陳父特別請軍校提供軍服，讓兒子穿上，並且以著軍服的照片，讓兒子帥氣返鄉。

    陳品全父親十分難過，市長張國洲（左）及台東縣長饒慶鈴（右）加以安慰。（記者黃明堂攝）

    陳品全父親十分難過，市長張國洲（左）及台東縣長饒慶鈴（右）加以安慰。（記者黃明堂攝）

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