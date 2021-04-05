台鐵出軌》軍校生陳品全遺體運抵台東 遺照著帥氣軍裝

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陳品全遺照穿上帥氣軍服。（記者黃明堂攝）
〔記者黃明堂／台東報導〕太魯閣號事故設籍台東者有8人罹難，其中21歲就讀陸軍專科學校的陳品全今天上午8點從花蓮百殯儀館啓程，在警車開道下，10點10分抵達台東殯儀館。
陳品全遺體抵達台東殯儀館時，警員列隊致敬，數十位宗教及地方人士哀悼，遺體迅速推冰櫃，随後遺照及靈位擺入靈堂。遺照上他已穿著帥氣軍服，家屬哀傷不已，但希望帥氣走完人生最後程。
陳品全遺體運抵台東殯儀館，各界列隊哀悼。（記者黃明堂攝）
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