台鐵出軌》劉奕辰雙親悲慟接迎愛子遺體 籲台鐵廢除站票

接迎愛子劉奕辰遺體，劉母忍不住哭喚，旁人聞之鼻酸。（記者陳賢義攝）

2021/04/04 16:28

〔記者陳賢義／台東報導〕從事海運工作的劉奕辰利用清明連假返鄉掃墓，卻搭上「死亡列車」太魯閣408次列車，被拋出車外慘死，遺體今日上午被運回台東市立殯儀館，雙親悲慟接迎；劉父沉痛的說，兒子是他最大的驕傲，未料難得休假返鄉竟遇到死劫；另也提及太魯閣和普悠瑪號皆是高速行駛，台鐵應廢除站票，避免再釀憾事。

劉父說，兒子原本不是規劃4月2日返家，沒想到改期竟遭遇這場劫難，上車前還曾打電話回家報平安，在車上也與同學透過LINE聯繫，當天上午11時許，他在家等兒子，卻遲遲等不到電話，沒想到竟是搭上了這班死亡列車，看到新聞就已做好最壞的打算，隔日一早就直奔花蓮尋人。

劉母今日上午偕劉父在慈濟師姊的陪伴下，靜待愛子的遺體送回台東市立殯儀館，當殯葬業者將劉奕辰的遺體從車上拖出，劉母忍不住哭喚愛子的名字，旁人聞之鼻酸。劉母說，好不容易將兒子培養長成，卻因台鐵的施工不當葬送生命，年紀輕輕才24歲。

劉父表示，兒子從小就不用家人操心，成績總是名列前茅，大學時期還曾從事翻譯工作，雖然年紀輕，不僅懂得替家人節省開銷，負擔家計，工作也相當認真；改期購買站票返家，原本以為最安全的火車，卻比飛機還要危險，台鐵應該廢除站票，減低傷害。

劉母泣訴好不容易才愛子培養長大，卻因台鐵的施工不當葬送生命。（記者陳賢義攝）

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