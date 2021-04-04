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    台鐵出軌》罹難者獸醫師父痛斥︰人為造成意外 政府要負責

    獸醫師陳盈靜搭上死亡列車罹難，遺體今早運回台東，陳母悲痛的癱倒在陳父胸膛。（記者陳賢義攝）

    獸醫師陳盈靜搭上死亡列車罹難，遺體今早運回台東，陳母悲痛的癱倒在陳父胸膛。（記者陳賢義攝）

    2021/04/04 15:05

    〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵太魯閣號408次列車出軌，51人不幸罹難，其中在台北擔任獸醫的陳盈靜也搭上這班「死亡列車」，遺體今早運回台東市立殯儀館，父母親和親友悲痛接引，陳父痛斥意外發生是人為造成，不應只究責工程車司機，政府單位責任也相同，陳母在旁泣不成聲，哭訴失去了最乖巧的女孩，叫她怎麼活下去。

    陳父表示，事發地位在斜坡處，鐵路就在下面，工程車停在斜坡上一定會滑下去，人為因素佔比較多，倘若沒有人為就不會發生這場意外，而且鐵道旁沒有圍籬，工安問題都沒做好，還做什麼工程。人家說坐火車比較安全，開車都回到家了，坐火車的竟回不來，肇事包商竟以50萬元交保，難道一條人命只值1萬元嗎？

    陳父說，那麼多人死掉，50萬元就交保了，把人當作什麼，難道是一隻貓或一隻狗嗎？包商交保後放出去，是要讓他去處理財產或把錢藏起來嗎？關起來比較好處理事情；其次，事件發生不能只怪責司機，政府的責任也相同，去看現場就知道，那種工程也在做，出事現場更是一塌糊塗，發生重大事故，不論工程、施工和發包單位全都要負責，因為發包單位並不是把工程發包出去就算了，也需要監督。施工地一點安全措施都沒有，一塊石掉下去就可能影響火車行駛的安全，因為鐵軌就位在工程斜坡的下方，他覺得政府都在欺侮老百姓，對大工程不負責任也不管。

    陳母則泣訴，她的女兒在台北當獸醫，因為工作忙碌，久久才能回來一次，這次為了要回來掃墓，竟賠上了一條命，遇到這種事情，她都不知道要如果過下去，心真的好痛。普悠瑪出軌翻車事件才過沒多久，如今又發生太魯閣事件，誰還敢坐火車。

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