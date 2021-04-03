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    首頁　>　臺東縣

    台鐵出軌》罹難者8人設籍台東 縣長饒慶鈴再度赴靈堂拈香

    台東縣長饒慶鈴下午到靈堂向罹難者陳玉珍上香。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴下午到靈堂向罹難者陳玉珍上香。（記者黃明堂攝）

    2021/04/03 17:34

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府團隊今天下午更新掌握罹難及傷者名單，截至下午3點30分，最新資訊為車上311名乘客中，台東縣籍乘客68人，已知死亡8人、傷者37人、未受傷31人，其中6人仍在花蓮住院，在台東就醫個案均已離院，縣府會繼續追蹤狀況，持續提供協助。

    台鐵今天下午於花蓮事故現場招魂儀式結束，另有台東縣籍罹難者遺體2具送回台東市立殯儀館安座，縣長饒慶鈴再度到靈堂上香，慰問在場的罹難者陳玉珍家屬。

    縣府說，已知台東縣籍8名死亡名單有長濱鄉李家興、卑南鄉陳玉珍、台東市卓思潔、陳品全、廖翊羽、陳盈靜、劉奕辰、莊建致等人。預計今晚有廖翊羽、陳盈靜2具大體返回台東，目前縣府民政處及社會處台東市立殯儀館追遠廳附近設置溫馨告別關懷小站，社工及服務人員隨時陪伴家屬提供必要的協助。

    縣府說，有關0402太魯閣號事故，縣府團隊及社會處應變小組將協助事故受傷及罹難者家屬度過危機，提供支持與協助有：及時心理諮詢、主動關懷服務、一戶一社工關心服務等，早日走出傷痛。

    台東縣政府也提供24小時心理安心諮詢專線089-336575；24小時台東縣太魯閣事故關懷專線089-307731

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