綠島夜間潛水出意外！1死1命危

綠島外海昨天晚間發生潛水客溺水事件。（海巡提供）

2021/04/03 09:42

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島中寮漁港外海2日晚間將近9點傳出2名潛客溺水，林姓女子被救起時已無呼吸心跳，送醫不治，吳姓男子則命危，由黑鷹直升機深夜後送台東急救。

一支潛水團體昨天晚間到中寮外海從事夜間潛水，其中有2人被同伴發現在水下反應遲緩異常，靠近時發現溺水，趕忙呼叫其他同伴將2人拉出水面。

綠島消防分隊及衛生所救護車趕到現場救援，吳男命危，29歲林女被救上岸時已無生命跡象送醫不治。另外有一女子雖未遇溺但失溫，共3名傷患被送往綠島衛生所救治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法