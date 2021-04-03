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    綠島夜間潛水出意外！1死1命危

    綠島外海昨天晚間發生潛水客溺水事件。（海巡提供）

    綠島外海昨天晚間發生潛水客溺水事件。（海巡提供）

    2021/04/03 09:42

    〔記者黃明堂／台東報導〕綠島中寮漁港外海2日晚間將近9點傳出2名潛客溺水，林姓女子被救起時已無呼吸心跳，送醫不治，吳姓男子則命危，由黑鷹直升機深夜後送台東急救。

    一支潛水團體昨天晚間到中寮外海從事夜間潛水，其中有2人被同伴發現在水下反應遲緩異常，靠近時發現溺水，趕忙呼叫其他同伴將2人拉出水面。

    綠島消防分隊及衛生所救護車趕到現場救援，吳男命危，29歲林女被救上岸時已無生命跡象送醫不治。另外有一女子雖未遇溺但失溫，共3名傷患被送往綠島衛生所救治。

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