綠島浮潛客跌倒嗆水亡 法院判業者及教練有罪

浮潛是綠島熱門的海上活動。（記者黃明堂攝）

2021/04/01 16:22

〔記者黃明堂／台東報導〕浮潛是綠島熱門海上活動，但溺水意外時有所聞，業者及帶團教練可能吃上官司！前年綠島石朗浮潛區朱姓男子浮潛後心臟不適上岸，走路跌倒嗆水後致死，趙姓業者及姚姓教練因未盡防範義務，被台東地方法院依因業務過失致死，各判刑9月及7月，且未宣告得易科罰金或緩刑。

判決書指出，趙男是浮潛業務負責人，以出租浮潛器具、僱用他人帶客從事浮潛活動為業；姚男是浮潛教練，以帶客從事浮潛活動為業，明知帶客從事浮潛活動時，應告知浮潛者考量身體健康狀況及體力，且帶客從事浮潛活動者，每人每次以指導10人為限，才能有效、直接，且完全掌控浮潛者之相關狀況。

朱姓男子與妻子、友人共15人參加浮潛社於民國108年5月在石朗浮潛區所進行的浮潛活動，2人未向朱告知罹患心臟病、高血壓等疾病者，不適宜從事本案浮潛活動，並僅姚男1人指導本案浮潛活動，導致朱男未能確實考量己身之高血壓病史，參加本案浮潛活動。

朱男入海後不久，即因心臟不適由教練姚男攙扶上岸，姚男因指導人數逾限，人力不足，未待朱男全然脫離水體，並確認其安全無虞，即放任朱男獨自步行返回，致朱男於遭海浪拍打3次而跌倒嗆水。

朱男經送往綠島鄉衛生所急救，先後轉送至台東馬偕紀念醫院、高雄榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院進行治療，仍於同年5月25日因缺氧性腦病變，併發急性腎小管壞死，終致多重器官衰竭死亡。

浮潛社趙姓業者及姚姓教練均矢口否認涉業務過失致死犯行，稱有指著告示牌向朱男告知諸如高血壓、心臟病等不適合浮潛的情形，且該團體雖由姚男先帶下水教學，但那時還不算「浮潛」，到真正浮潛地點時，會有另一王姓教練合併指導。

2人稱朱男事發時尚未進入「浮潛」階段，且姚男一經確認朱男不再嘗試浮潛後，即將之扶起、目送其上岸，並於發現朱男走至水深至小腿處跌倒、無法站起時，旋上前扶起，當已盡「提高警覺」義務。

法官認為2人應告知本案重要事項之注意義務，且須讓參加浮潛的15人確實知悉本案重要事項，並對其意義有所明瞭，才算盡己身之注意義務，並不是有告知之行為，即得認屬盡責，2人過失行為與死者之死亡結果具有相當因果關係。

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