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    誤踏陷阱崁頂公熊恢復良好 1個半月長肉8.9公斤

    崁頂公熊傷勢恢復艮好。（記者黃明堂翻攝）

    崁頂公熊傷勢恢復艮好。（記者黃明堂翻攝）

    2021/01/27 12:12

    〔記者黃明堂／台東報導〕去年12月10日海端鄉崁頂部落族人發現台灣黑熊受困陷阱，通報台東林管處即時救援，目前恢復良好，才1個月多體重從46.5公斤增加到55.4公斤。

    台東林管處長吳昌祐昨晚利用與部落合作辦理狩獵自主管理計畫的工作會議場合，公開表揚及致贈感謝狀給熱心英勇通報救傷的族人周瑞金及陳宏明，感謝他們對於野生動物保育的重要貢獻。其中陳宏明自去年迄今，已通報野生動物救援3次，可說是野生動物救援尖兵。

    台東林管處向部落族人說明崁頂黑熊在屏東科技大學野生動物收容中心接受醫療及照養近況，牠的傷勢恢復狀況良好，體重也從46.5公斤增加到55.4公斤，由於崁頂黑熊是1.5到2歲齡的公熊，屬成長中的個體，復原速度較快，目前截肢傷口及骨骼癒合情形均佳。

    後續將進行適度的飲食及食材種類調控，避免體重造成傷肢過大的負荷，並視復原進程評估移至較大籠舍觀察其活動能力及行為，作為判斷後續是否適合野放的參考。

    吳昌祐表示，近年來台東地區黑熊現蹤之通報案件明顯增加，去年與海端鄉公所攜手建立黑熊通報平台機制，合作推動野生動物保育工作外，同時也為了使民眾更清楚人熊遭遇時的應變方法，也將會持續在黑熊現蹤的熱點區域周邊部落、社區及學校辦理相關宣導課程及活動。

    台東林管處長吳昌祐（右3）昨晚鎮與部落合作辦理狩獵自主管理計畫會議。（記者黃明堂翻攝）

    台東林管處長吳昌祐（右3）昨晚鎮與部落合作辦理狩獵自主管理計畫會議。（記者黃明堂翻攝）

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