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    道德刀鍘2校長遭抗議 台東教育處長：知恥近乎勇成為笑話

    台東教育處長林政宏對2校長解職遭抗議，對家長支格品格有問題的校長，感到不解。（記者黃明堂攝）

    台東教育處長林政宏對2校長解職遭抗議，對家長支格品格有問題的校長，感到不解。（記者黃明堂攝）

    2021/01/27 11:23

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府對長濱及溫泉兩國小校長解職，引發家長抗議，教育處長林政宏成了箭靶。他對校長不知反省、家長支持品格失當的人，感到難過，他說：「如果是我自己犯了這些錯，二話不說，離開處長職務」！

    兩校校長到縣府抗議，林政宏並未直接面對，但在府內聽到家長們的批判，事後向媒體表達感想。

    林政宏說，看到家長們的抗議，他挺難過的，不知道是個人的是非判斷有問題，還是社會價值觀出現狀況？教育者如果要孩子三省吾身，卻自己不懂得反省，如果要孩子勇於認錯，卻害怕自己認錯所帶來的處分，「知恥近乎勇」這句將成為笑話！

    林政宏說，這2位校長品性出現狀況，家長為何對品格失當的人還願意支持他們？我個人如果發生這樣狀況，二話不說離開這個職務。在教育界很重要的就是對品格要所有要求，自己不自律如何教孩子。

    至於家長質疑程序正義，林政宏說，在召開遴選委員會時，有給當事人充分陳述，委員也有與當事人詢答，最後還問當事人有無要補充的，事證足夠，程序也完全合法。委員會共15個委員，對每個委員都有發出開會通知，當天到場12位，每位都有獨立判斷能力，不是縣府的傀儡。

    林政宏說，有跟新校長講到學校運作維持不變，新校長要更加審慎，要求自己，並帶領學校直到讓家長滿意。他強調，學校該怎麼往前走，不會因為換校長就改變。

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