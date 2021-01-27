力挺被解職2校長！百位家長到台東縣府抗議 要求收回解職令

長濱及溫泉國小校長遭解職，兩校家長今串連到縣府抗議。（記者黃明堂攝）

2021/01/27 10:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣溫泉國小校長吳正成涉婚外情爭議，長濱國小校長嚴政雍涉經費使用不當，均遭縣府解職；兩校家長力挺校長，今天集結縣府抗議，批評教育處長林政宏鴨霸，要求收回解職成命。

兩校校長解職令均將於2月1日生效，縣府已派代理校長將於同日交接。不過，兩校家長連署保現任校長，集結約百人，抗議縣府不公不義，未經調查程序，只用5分鐘就解除了校長職務，教育處卑劣霸道的手段，處長才是最沒有道德的人。

長濱國小家長說，以前長濱國小的校長不是待退就是新手，好不容易來了把長濱國小當畢生心血經營的嚴政雍，4年半以來，工程建設超過5000萬，還用自己關係募款用在棒球隊、社團、修繕等超過1000萬元，校園從廢墟變現代化，家長們堅持要嚴政雍繼續帶領。

溫泉國小林姓女家長委員則說，婚外情是私人領域，不道德也非常廣泛？校長到底犯了哪一條？要拉下來要經評選委員，其中有3位是家長，卻完全不知情。縣府去年12月25日開委員會決定解職，卻拖到今年1月21日才送解職令到校，2月1日就要解職，根本是強迫家長接受。教育處長打壓教育人員，沒有資格當領導者。

校姓家長說，吳正成8年來將默默無名的溫泉國小變成英語實驗小學，這是很不容易的，要熱情用心付出，還要老師的配合，他們希望吳正成繼續帶領。

家長們的抗議行動，最後遞交抗議聲明給教育處副處長黃玉燕代表接受。

溫泉國小家長要求縣府收回校長吳正成的解職令。（記者黃明堂攝）

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