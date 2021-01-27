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    展望會「紅包傳愛」來了！籲大眾捐紅包助弱勢過年

    展望會推動「紅包傳愛～送孩子一份勇敢起飛的祝福」，歡迎大眾踴躍響應。（記者陳賢義攝）

    展望會推動「紅包傳愛～送孩子一份勇敢起飛的祝福」，歡迎大眾踴躍響應。（記者陳賢義攝）

    2021/01/27 10:51

    〔記者陳賢義／台東報導〕展望會自2016年推動「10000個紅包．10000個契機」助弱勢學子就學和成長，今年持續邀請社會大眾響應「紅包傳愛～送孩子一份勇敢起飛的祝福」，募集助學、健康、平安、希望4種紅包，讓弱勢家庭及孩子得以安心過農曆年，在新的一年能強韌地走出困境。

    小葉的爸爸身體行動不便，與新住民媽媽辛勤的務農，由媽媽挑著自耕蔬菜到橋下販賣，微薄的賣菜收入連同爸爸的身障補助金，勉強維持一家5口的生計。每學期初，為3個孩子學雜費、教材書籍費等開支張羅，生活更加捉襟見肘。每學期開學前，展望會提供的「助學扶助金」，給予小葉及手足穩定的學習支持，也舒緩了父母心頭的壓力。

    展望會透過每學期開學前的助學金發放、推動課業輔導和才藝發展等方案，縮短弱勢家庭孩子在教育資源上與其他孩子的差距。針對學齡前幼兒，也提供營養扶助金，同時透過家庭教育等方案，讓家長有足夠經濟能力與知識，為孩子補足成長所需營養。

    展望會東區辦事處區處長蕭文榮說，非常感謝家樂福台東店、日暉國際渡假村、秀泰影城及統一書局響應紅包傳愛，於櫃台設置紅包傳愛投遞箱及實體紅包袋，協助募款幫助台東地區弱勢家庭與兒童，欲捐款民眾可將捐款放入紅包袋投入活動捐款箱內即完成，呼籲各界踴躍捎愛，農曆年前夕送一份關愛與祝福給台東孩子及弱勢家庭，陪伴他們度過年關。

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