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    疫情升溫防疫優先 台東家扶市集助學停辦

    疫情升溫，台東家扶中心決定停辦年度愛市集助學活動。（記者陳賢義攝）

    疫情升溫，台東家扶中心決定停辦年度愛市集助學活動。（記者陳賢義攝）

    2021/01/26 12:45

    〔記者陳賢義／台東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，為避免帶來風險，台東家扶中心優先防疫，決定取消原訂30日舉辦的愛市集助學活動；台東家扶表示，這是20餘年來首次停辦，恐影響今年度獎助學金的挹注情形，呼籲社會大眾防疫不忘助學，改以捐款繼續支持偏鄉學子。

    往年在農曆春節前夕，台東家扶都會舉辦一場次大型市集助學活動，藉由社會大眾的贊助及當日的消費響應，集結獎助學金扶助近1900位貧困學童能夠穩定就學，提升台東貧學未來就業競爭力，有朝一日能離開清寒貧困的循環，今年受到疫情升溫影響，台東家扶優先防疫決定停辦。

    台東家扶中心表示，家扶相信每一位台東孩子都是未來不可限量，因而願意將社工的專業與熱忱展現到極致，陪伴孩子們與家庭度過困境生活，營造孩子們能快樂長大與學習的環境。感謝許多善心人士及公司行號、民間團體長期付出與支持，才能讓台東家扶助學工作得以持續，期待有更多善心人士能一起來關心助學工作，因著大家付出的愛心，讓他們知道有人正在關心著他們，使他們的成長及學習路程不會孤單。

    另外，成功警分局為落實中央與台東縣政府防疫措施，避免疫情擴散，即日起暫停對外開放都蘭派出所露營，後續有關露營區最新資訊，可至分局官方網頁、臉書查詢或去電都蘭派出所089-531209洽詢，避免向隅。

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