為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    早餐毀了！南迴公路廂型車失控 撞進民宅及早餐店、波及2機車

    南迴公路廂型車撞進早餐店。（記者黃明堂翻攝）

    南迴公路廂型車撞進早餐店。（記者黃明堂翻攝）

    2020/11/22 09:20

    〔記者黃明堂／台東報導〕南迴公路太麻里美和路段今天清晨發生一起車撞民宅的事故，一輛廂型車由南往北方向行駛，在行經美和派出所前時，不知何故，車輛突然失控打滑，撞上對面民宅以及早餐店，並波及2部機車，以及路燈，廂型車上2名乘客，駕駛無礙，另一名乘客輕傷送醫，警方初步調查並無酒駕，事故原因正由警方調查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國4匝道 休旅車疑過彎不慎自撞釀4死2傷
    2020/11/22 08:03

    國4匝道 休旅車疑過彎不慎自撞釀4死2傷
    獨家》爆頭輾死人？掉頭查看報案 竟有另1車輾人肇逃
    2020/11/22 00:50

    獨家》爆頭輾死人？掉頭查看報案 竟有另1車輾人肇逃

    艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
    「白色恐怖」變暖心！ 民間拖吊車聯手保護車禍路倒民眾
    2020/11/21 18:55

    「白色恐怖」變暖心！ 民間拖吊車聯手保護車禍路倒民眾
    南迴公路台9戊線車禍 騎士慘遭重40噸貨櫃車輪壓住
    2020/08/06 12:20

    南迴公路台9戊線車禍 騎士慘遭重40噸貨櫃車輪壓住
    臺東縣今日熱門
    米國學校、公東高工聯手彩繪裝扮 婆媽團員驚艷搶體驗
    2020/11/15 13:18

    米國學校、公東高工聯手彩繪裝扮 婆媽團員驚艷搶體驗

    最不「塑」市集 台東慢食節垃圾才一袋
    2020/11/16 05:30

    最不「塑」市集 台東慢食節垃圾才一袋

    《台東》長青學苑暨勞大 東大聯合展成果
    2020/11/16 05:30

    《台東》長青學苑暨勞大 東大聯合展成果

    台東大學受縣府委辦長青學苑及勞工大學 首年培育2200人次
    2020/11/16 09:41

    台東大學受縣府委辦長青學苑及勞工大學 首年培育2200人次

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播