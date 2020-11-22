早餐毀了！南迴公路廂型車失控 撞進民宅及早餐店、波及2機車

南迴公路廂型車撞進早餐店。（記者黃明堂翻攝）

2020/11/22 09:20

〔記者黃明堂／台東報導〕南迴公路太麻里美和路段今天清晨發生一起車撞民宅的事故，一輛廂型車由南往北方向行駛，在行經美和派出所前時，不知何故，車輛突然失控打滑，撞上對面民宅以及早餐店，並波及2部機車，以及路燈，廂型車上2名乘客，駕駛無礙，另一名乘客輕傷送醫，警方初步調查並無酒駕，事故原因正由警方調查中。

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