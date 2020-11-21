台東市新生路麥當勞前車禍 小客車與機車相撞釀1傷

台東市新生路與南京路交叉口今天發生汽車左轉撞直行機車的事故。（記者黃明堂翻攝）

2020/11/21 16:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市新生路與南京路麥當勞前交叉口今天發生車禍，69歲曾姓婦人騎車被撞，幸好送醫無礙。警方調查疑是左轉汽車未禮讓直行機車造成事故。

曾擔任警察的陳允萍在事故發生時在現場，他突然聽見一聲巨響碰一聲，回頭看已經看到一台自小客車及一台機車撞在一起，一個人己躺在地下！

陳允萍的「職業病」立即發作，馬上幫他們打110協助報案，立刻按標準的警察用語說出人事時地物，「南京新生路口麥當勞前，A2車禍兩車對撞騎士受傷需要協助送醫」，電話那頭勤務中心也回應，「收到，立刻派員前往」！

整個對話不到15秒結束！他感覺上場景好像又回到10幾年前在台東分局勤務中心值日時接聽電話的情況。警方及救護車隨後到場處置。

台東分局表示，經員警到場調查，林姓民眾（男，86年次）駕駛自小客車行經該路口左轉時，疑似未禮讓對向曾姓機車騎士（女，40年次），導致交通事故，所幸機車騎士僅受擦傷，送醫無礙，員警在測繪、拍照排除現場後，迅速回復交通順暢。

台東分局呼籲，駕駛人行經路口時務必減速慢行，轉彎車應禮讓直行車，若不慎發生交通事故，請立即撥打110報案處理，共同維護交通安全。

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