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台東縣府推動無人機產業 首梯賽事專班結訓

台東縣政府開辦「無人機與AI在賽事活動應用專班」，今天結訓。 （記者黃明堂翻攝）

台東縣政府開辦「無人機與AI在賽事活動應用專班」，今天結訓。 （記者黃明堂翻攝）

2020-05-24 18:51:37

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府看重無人機產業及因應新法上路，開辦「無人機與AI在賽事活動應用專班」，今天舉行結訓成果展，縣長饒慶鈴表示，台東熱鬧的空域活動將再添生力軍，無疑是全台灣空域活動的夢想天堂。

台東無人機業管單位交通及觀光發展處指出，今年3月31日起無人機新法上路，無人機操作不再無限制自由操作，法人於禁、限航區操作需經申請核准後始得進行，自然人所有「最大起飛重量250公克以上之無人機」需辦理註冊，操作起飛重量2-15公斤、15公斤以上之無人機需持有操作證，操作時皆須遵守操作限制，以上種種規定對一般工作者或玩家來說，感覺想要進入無人機世界，門檻既高又難。

因此，縣府為縣民開課，自5月2日至24日利用週六、日舉行，共計36個小時。課程內容包含無人機學理、法規等學科，以及無人機實機操作、練習、考照模擬以及AI程式操控應用等課程，收取了30位學員，後續考慮再持續開課。

饒慶鈴表示，全縣只有市區少數區域是禁航區或限航區，若能妥善規劃，必能繼台東空域的熱氣球、飛行傘、民航機駕訓學校後，再創一個全新產業。

她說，無人機產業面向很廣，包含在台東地區成立無人機考場、無人機專業考照訓練班、練習場、維修廠等。縣府將扶植並輔導有意願成立無人機產業之團體、協會、旅宿遊憩業者向民航局申請審核辦理，加強培育在地無人機產業人才。

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