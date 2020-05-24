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土地公廟香油錢被偷 數十位阿公、嬤圍捕抓到小偷

卑南鄉利吉土地公廟。（記者黃明堂翻攝）

卑南鄉利吉土地公廟。（記者黃明堂翻攝）

2020-05-24 09:08:44

［記者黃明堂／台東報導］卑南鄉利吉村土地公廟功德箱昨天清晨遭竊，警方發現疑似小偷蹤跡，數10位山中村民騎機車加入圍捕，將躲在草叢的小偷人贓俱獲，警查出是專偷香油錢的邱姓通緝犯，立即逮捕依法偵辦。

這件竊案是警方主動巡邏發現。台東警察分局富岡派出所副所長謝東文、警員楊忠豪於昨天清晨4點50分到利吉土地公廟執行防竊巡邏勤務時，赫然發現廟內功德箱遭破壞且為剛遭竊跡象。

2警在附近搜尋發現一部機車，研判竊嫌仍在附近，隨即將該機車以鐵鏈鎖住防止竊嫌利用警方搜捕時趁機騎走，並通知利吉巡守隊隊長及利吉村民等人到場幫忙搜捕竊嫌，經過警民合作鍥而不捨的3小時地毯式搜索，終於在利吉土地公廟以南約100公尺處草叢中查獲該名竊嫌。

村民對小偷偷到守護地方的土地公頭上相當氣憤，不管老的、女人家，都加入圍捕小偷行列，也目睹小偷從草叢被警方揪出上銬的狼狽模樣。

據了解，台東地區5月初發生幾起寺廟香油錢遭竊盜案件，經民眾在臉書社團PO文後，引發社區居民高度關注，警方依其犯案方式、時間、地點研判這幾件宮廟功德箱竊案為同一人所為，且邱姓竊嫌已於4月27日遭台東地方法院通緝，由於竊嫌行蹤不定，經常變換所使用之交通工具查緝不易。

台東分局過濾上百支監視器畫面，分析竊嫌作案習性而要求各分駐所加強深夜時段防竊巡邏勤務。終於在昨天逮捕邱嫌。

台東警察分局表示，本次可以順利查獲香油錢竊盜嫌犯，感謝利吉巡守隊及村民發揮「民力無窮」的效能，終將竊嫌繩之以法。

卑南鄉利吉村土地公廟功德箱被撬開。（記者黃明堂翻攝）

卑南鄉利吉村土地公廟功德箱被撬開。（記者黃明堂翻攝）

利吉村民與警合作圍捕到竊嫌。（記者黃明堂翻攝）

利吉村民與警合作圍捕到竊嫌。（記者黃明堂翻攝）

土地公廟被偷香油錢，數10位利吉村民與警合作追捕到小偷。（記者黃明堂翻攝）

土地公廟被偷香油錢，數10位利吉村民與警合作追捕到小偷。（記者黃明堂翻攝）

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