托育服務在地化 部落家長沒煩惱

部落托育協力站為部落孩子營造友善有愛的學習環境，提供部落婦女就業機會。 （記者陳賢義翻攝）

2020-05-22 16:50:47

［記者陳賢義／台東報導］完善原民部落托育服務，台東縣政府在台東市建和、新園部落及太麻里鄉溫泉部落設置3處托育協力站 ，透過與在地人合作，結合部落需求，讓部落家長有機會學習如何與孩子共學、共成長，為孩子營造友善有愛的學習環境，提供部落婦女就業機會。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，為讓原住民地區家長能在地享有完善的托育服務，縣府陸續成立公私協力托育資源中心，並設立定點式部落遊戲據點，辦理巡迴式部落遊戲屋行動列車及下鄉辦理專業托育人員訓練等，協助部落未成立部落互助教保中心前，建置「原住民地區部落托育服務協力站」，部落托育協力站不僅具有在地文化性的托育服務、提供當地族人有托育喘息服務，以及友善的親子共學共玩空間與專業育兒課程，更提升部落婦女及具托育專業資格的族人能有返鄉就業的機會，創造回鄉服務潮流。

縣社會處表示，計畫服務單位為東台灣幼兒教保專業促進協會，服務時間為每週開館3天，每次4小時，提供良善的空間讓家長及小孩使用教玩具、原住民家長成長團體、臨托喘息服務及邀請專業講師傳授育兒相關知識，提供與家庭、教育、婚姻、親子情緒相關等專業課程，並結合在地文化結合設計親子活動。

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