8歲男童在溫泉渡假村溺水 消防人員趕抵時無生命跡象

8歲小男童溺水，救護人員現場施予電擊CPR搶救。（記者陳賢義翻攝）

2020-03-22 17:31:47

〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本東遊季溫泉渡假村今日下午近5時許，發生男童溺水意外，消防人員據報馳援，抵達時已無生命跡象，送往台東馬偕醫院搶救。

這名8歲小男童是隨父親至東遊季戲水，原本在淺水區遊玩，未料在爸爸去煮蛋區察看，回來時就找不到小男童，到處叫喚找尋，發現時已在池底，立刻拉上岸，消防人員趕抵無心跳呼吸，現場施予電擊CPR，隨後送往東馬搶救。

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