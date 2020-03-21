球技優異 台東桃源國中陽柏翔圓夢赴日求學

球技優異、態度積極，桃園國中陽柏翔脫穎獲追夢工程日本留學。（記者陳賢義翻攝）

2020-03-21 15:23:07

［記者陳賢義／台東報導］頂新和德文教基金會推動追夢工程築夢橋梁接棒未來「追夢工程計畫」，從全台500多位青少棒選手中遴選3位選手，獲得至甲子園冠軍學校「北海道駒澤大學附屬苫小牧高校」留學機會，台東縣桃源國中陽柏翔憑藉著優異的球技及積極的態度，在最後測試後脫穎而出，佳音傳來，台東縣長饒慶鈴開心祝賀，勉勵柏翔赴日後能學習日本選手的精神與球技。

台東縣教育處表示，柏翔國小畢業於新生國小，目前就讀桃源國中，國小畢業時身高僅148公分，在球隊裡一點都不起眼，但小小的身體裡藏有大大的夢想，就是希望未來能挑戰棒球最高殿堂「美國大聯盟」。

柏翔在教練眼中是一位拼命三郎，訓練從不馬虎，教練的要求都盡全力完成。因為沒有身材上的優勢，教練希望他能藉著腳程跑出安打，原本是右投右打的柏翔，七年級下學期開始改練左打，打擊必須全部砍掉重練，但他不灰心，更向向偶像松井秀喜看齊。

為了實現更遠大的夢想，「追夢工程計畫」讓陽柏翔有了築夢的機會，將目標放在爭取日本留學，隻身前往台北參加第一階段的測試，看到許多優秀選手齊聚一堂，告訴自己專注於每一顆球，測試結束帶著忐忑的心情回到台東，很快的接到了參與下一階段的資格；第二階段是要從30位選手中選出10位，回到學校後，修正自己的缺點，這一次憑著勢在必行的決心，也順利通過第二階段。

縣教育處表示，3月8日進行第三階段最終測試，柏翔告訴自己改變未來的機會掌握在自己手中，檢視訓練成果的時候到了，務必放手一搏。到了測試球場，緊張感與壓力不斷襲來，戴上手套深呼吸後告訴自己「態度」拿出來，球來時每顆球就像練習一樣確實接住，打擊鎖定好球點確實擊球，測試結束後，幾天後收到通知錄取，心中滿是感謝，但柏翔告訴自己，挑戰正要開始。

柏翔說，在學校得到很多照顧，不會給家裡負擔，才能讓他安心打球，這次獲得去日本留學的機會，未來會更加努力，保持對棒球的初心追求自己夢想，希望未來也能幫助更多的人。

陽柏翔在教練眼中是一位拚命三郎，訓練從不馬虎。（記者陳賢義翻攝）

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