市場聽聞有人發燒就自編謠言散布 婦人1萬元具保

黃婦透過LINE群組散布不實訊息，東檢偵辦諭令1萬元具保。（記者陳賢義翻攝）

2020-03-21 14:26:35

［記者陳賢義／台東報導］台東縣56歲黃姓婦人道聽塗說，僅在市場聽聞民眾談論有人發燒，即自行加油添醋，透過LINE的群組散布池上鄉有人從加拿大回來，未自主隔離，發燒中在關山慈濟醫院就診等不實消息，台東地檢署今接獲警方通報檢舉，立即指派防疫處理小組檢察官陳薇婷指揮偵辦，諭知1萬元具保，並令其在群組刊登澄清訊息，以正視聽。

東檢今接獲關山警分局通報，有民眾檢舉有人在LINE「紅石登山」群組散布「池上的從加拿大回來，沒有自主隔離，現在發燒在關山慈濟醫院就診」及「現在暫時不要去慈濟醫院」等不實訊息，檢察長陳松吉為即時遏止不實訊息傳播，立即指派防疫處理小組檢察官陳薇婷指揮偵辦。

經調查後發現黃婦僅於市場聽聞民眾談論有人發燒，竟自行添加「沒有自主隔離」、「不要去慈濟醫院」等情事，並在特定多數人加入的LINE群組內傳播不實訊息，令人誤認關山慈濟醫院已收治疑似染有武漢肺炎的病患，引起社區民眾恐慌及醫院困擾。

檢察官中午傳訊黃婦，認為其涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及傳染病防治法第63條之傳播疫情不實訊息罪嫌，但因考量張貼訊息後不久即已刪除，而諭知1萬元具保。

東檢表示，現正值全民抗疫、防疫時刻，民眾應遵循中央流行疫情指揮中心的指示及宣導，勿聽信來路不明的訊息，且亦對於未經查證的言論、訊息，切勿隨意發布、轉貼，避免引起社會大眾的恐慌及醫療機構的紛擾。

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