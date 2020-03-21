為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

市場聽聞有人發燒就自編謠言散布 婦人1萬元具保

黃婦透過LINE群組散布不實訊息，東檢偵辦諭令1萬元具保。（記者陳賢義翻攝）

黃婦透過LINE群組散布不實訊息，東檢偵辦諭令1萬元具保。（記者陳賢義翻攝）

2020-03-21 14:26:35

［記者陳賢義／台東報導］台東縣56歲黃姓婦人道聽塗說，僅在市場聽聞民眾談論有人發燒，即自行加油添醋，透過LINE的群組散布池上鄉有人從加拿大回來，未自主隔離，發燒中在關山慈濟醫院就診等不實消息，台東地檢署今接獲警方通報檢舉，立即指派防疫處理小組檢察官陳薇婷指揮偵辦，諭知1萬元具保，並令其在群組刊登澄清訊息，以正視聽。

東檢今接獲關山警分局通報，有民眾檢舉有人在LINE「紅石登山」群組散布「池上的從加拿大回來，沒有自主隔離，現在發燒在關山慈濟醫院就診」及「現在暫時不要去慈濟醫院」等不實訊息，檢察長陳松吉為即時遏止不實訊息傳播，立即指派防疫處理小組檢察官陳薇婷指揮偵辦。

經調查後發現黃婦僅於市場聽聞民眾談論有人發燒，竟自行添加「沒有自主隔離」、「不要去慈濟醫院」等情事，並在特定多數人加入的LINE群組內傳播不實訊息，令人誤認關山慈濟醫院已收治疑似染有武漢肺炎的病患，引起社區民眾恐慌及醫院困擾。

檢察官中午傳訊黃婦，認為其涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及傳染病防治法第63條之傳播疫情不實訊息罪嫌，但因考量張貼訊息後不久即已刪除，而諭知1萬元具保。

東檢表示，現正值全民抗疫、防疫時刻，民眾應遵循中央流行疫情指揮中心的指示及宣導，勿聽信來路不明的訊息，且亦對於未經查證的言論、訊息，切勿隨意發布、轉貼，避免引起社會大眾的恐慌及醫療機構的紛擾。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
網傳台灣出口援贈巴拉圭口罩 外交部駁斥並移請偵辦
2020-03-21 12:38

網傳台灣出口援贈巴拉圭口罩 外交部駁斥並移請偵辦
網傳南投鄉代帶團出國有人染疫 代表會主席：這是假消息！
2020-03-21 10:39

網傳南投鄉代帶團出國有人染疫 代表會主席：這是假消息！
假傳台中市900人染新冠肺炎！ 瞎掰男被警法辦
2020-03-21 10:20

假傳台中市900人染新冠肺炎！ 瞎掰男被警法辦
謠傳新竹市府停班假消息 檢警逮禍首
2020-03-21 10:18

謠傳新竹市府停班假消息 檢警逮禍首
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
臺東縣今日熱門
2020-03-17 18:38

卑南鄉火燒厝 媽媽與6月嬰不幸葬身火窟

2020-03-16 06:12

跳海兌現承諾 王世堅：每句話的背後都有神明 影片

2020-03-15 09:03

東海岸轎車撞死2頭牛 女駕駛命危 影片

2020-03-16 20:43

嘉明湖山屋管理員呼救 女山友昏迷癱軟3人接力背負 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播