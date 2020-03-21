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慎終追遠 卡大地布部落「陸發岸」祭祖不忘防疫

清明前夕慎終追遠，卡大地布部落族人由3大家族拉罕領，前往「陸發岸」祭祖。（記者陳賢義攝）

清明前夕慎終追遠，卡大地布部落族人由3大家族拉罕領，前往「陸發岸」祭祖。（記者陳賢義攝）

2020-03-21 12:23:56

［記者陳賢義／台東報導］清明前夕慎終追遠，台東市知本卑南族卡大地布部落今前往祖先發祥地「陸發岸」祭祖，族人穿著傳統服飾吟唱傳統歌謠與祖靈同歡，就地燒柴烤肉，席地而坐重溫舊部落生活；「瑪琺琉」家族拉罕林文祥說，陸發岸「台灣山地人祖先發祥地」紀念碑是在民國39年由多位熱心族人聯合設立，後經修繕建構祠堂，清明前夕的追思祭祖是部落每年不可遺落的重要祭典。

依卑南族口傳史講述，陸發岸是卡大地布部落始祖自太平洋登陸發祥的初始地，每逢清明前夕，族人就會前往祭祖，並以傳統歌舞追思先人。

為傳報祭儀，族人大清早就沿街報更傳訊，號召族人響應參與；青年會則提早動員準備祭品及前往發祥地清理環境，等待族人整隊到來。

祭禮一開始就由司祭長會同女巫群以傳統祭儀向歷代祖先祝禱稟告，再由「巴卡魯固」、「羅法尼耀」及「瑪琺琉」3大家族拉罕（頭目）帶領家族人獻禮叩拜，最後團祭，族人再一一走上祠堂獻酒。

祭儀隆重肅穆，結束後所有族人全都圍聚在紀念碑前廣場，一邊吟唱傳統歌謠，一邊踩著傳統舞步，以最愉悅心情與祖靈同歡；婦女們也不得閒，分工準備午膳，就地與祖靈一起分享美食與醇酒。

易春媽媽說，祭祖是後代子孫傳達追思的好時機，藉此與祖靈心靈溝通，極具文化內涵。

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