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取得美國雙認證 音樂治療師賴彥伯重返東基服務

取得美國雙認證的音樂治療師賴彥伯，學成後重返東基服務。（記者黃明堂翻攝）

取得美國雙認證的音樂治療師賴彥伯，學成後重返東基服務。（記者黃明堂翻攝）

2020-03-20 15:57:19

［記者黃明堂／台東報導］曾在台東基督教醫院復擔任音樂治療師的賴彥伯，辭職赴美國進修取得美國註冊音樂治療師、神經音樂治療師雙認證後，今年3月重返東基復健科服務，院外與院內都跑、孩童與成人兼顧。

除了以「行動早療」音樂治療師的身分為偏鄉孩童到宅到校早期療育服務，還增加了院內治療的服務時段，可為發展遲緩、自閉症、帕金森氏症、腦傷、中風、失語症、失智症病人和銀髮族提供受損功能的復健，改善其生活品質。

「啊，好久不見！」之前服務對象的家長看到賴彥伯平頭、大眼的熟悉面容，半信半疑的打招呼。一問得知他再回東基復健科服務，高興得很。

東基行動早療於2008年6月開始為台東縣偏遠鄉鎮的弱勢家庭孩童提供到宅早期療育服務」，加上賴彥伯，目前網羅了6個專業成員。賴彥伯是科班出身，卻仍有感自身不足，所以出國深造。

國內一直沒有音樂治療師的國家考試認證制度，在治療費用上，也一直無法取得健保給付，音樂治療還是屬於自費項目。

舉凡發展遲緩兒、自閉症、帕金森氏症、腦傷、中風、失語症、失智症病人和銀髮族都是賴彥伯的服務對象，個別音樂治療的療程一期共有6次，每次40分鐘，每次收費800元。

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