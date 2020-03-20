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首頁　>　臺東縣

高醫5G遠距醫療支援大武衛生所 開設眼、皮膚、耳鼻喉視訊門診

患者在大武衛生所掛視訊門診，由在地醫師協助，接受高醫醫師遠距看診。（記者黃明堂翻攝）

患者在大武衛生所掛視訊門診，由在地醫師協助，接受高醫醫師遠距看診。（記者黃明堂翻攝）

2020-03-20 15:55:27

［記者黃明堂／台東報導］高醫醫療體系在大武衛生所的支援醫療，即日起增設眼科每週一次的視訊門診，由高醫眼科部長許淑娟醫師與大武鄉衛生所主任盧克凡醫師進行5G遠距視訊會診服務，下週再增加耳鼻喉科、皮膚科視訊專科門診，為大武地區鄉親提供醫學中心等級醫療服務。

台東縣衛生局表示，縣內醫院大多集中在台東市區，而南迴地區醫療資源相較市區缺乏，高醫自108年2月1日起進駐大武鄉衛生所提供專科門診服務以來，民眾對此服務都讚譽有加。

大武鄉衛生所目前為24小時緊急救護站，由高醫醫療體系提供民眾緊急醫療需求，除目前提供7個專科診外，依民眾需求，本週及下週起，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科視訊專科門診。

衛生局表示，開設遠距診療門診的時間如下：皮膚科星期三上午9到12點、耳鼻喉科星期一上午9到12點、眼科星期四下午2到4點。

衛生局表示，5G遠距視訊門診看診，衛生所護理師開啟遠距醫療設備與高醫看診專科醫師同步連線，雙方醫師可透過視訊設備共同討論個案醫療處置與診斷，如此，能讓當地就醫民眾享有醫學中心等級的醫療服務。

縣長饒慶鈴盼高醫團隊在大武鄉衛生所提供5G遠距視訊醫療，能為高齡者、慢性病患者及有就醫需求的民眾，提供醫療服務與預防保健諮詢，可免於民眾就醫時的奔波，縮短城鄉醫療差距。

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