為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

2億多元興設基礎公設 台東市志航路兩側重劃區今動土

台東市志航路兩側重劃區今天由縣長饒慶鈴（左3）等人動土。（記者黃明堂攝）

台東市志航路兩側重劃區今天由縣長饒慶鈴（左3）等人動土。（記者黃明堂攝）

2020-03-20 12:23:53

［記者黃明堂／台東報導］歷經15年的等待，台東市志航路兩側市地重劃工程，終於在今天動土，全區面積8公頃多，將以2億多元經費整地及興設道路、綠地等公共設施，帶動區域發展。

縣府今天舉行動土典禮，由縣長饒慶鈴主持，包括議長吳秀華、縣議員陳志峰、李數奼、古志成、縣府地政處長沈碧恕等人共同鏟沙動土。

饒慶鈴表示，南榮里可以說是台東市進出火車站的重要門戶，台東縣第15期台東市志航路兩側市地重劃區，自94年細部計畫公告發布實施迄今，尚未辦理市地重劃作業，致土地所有權人無法開發利用，為維護土地所有權人權益及配合整體都市發展，加速公共設施闢建及加速地區住宅區土地利用，增加土地使用價值爰辦理變更都市計畫及配合細部計畫道路之規劃，因此，縣府採市地重劃方式整體開發。

重劃區坐落在南清段計372筆土地（私有土地計368筆），土地所有權人計148人（私有土地計146人），重劃總面積約計83,605.18 平方公尺，重劃總費用幣2億餘元，施工期限至民國110年1月14日止）。

重劃區與台11乙省道志航路一段相鄰，周邊有公園、棒球場等公共設施，且鄰近火車站、森林公園、卑南文化公園等，縣府希望藉由市地重劃整體開發之方式，改善生活環境及交通，提高土地使用價值，並帶來完整之交通系統、健全的生活機能，改善居民生活品質，帶來多樣化的機能與助益，帶動地區發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台灣史前館防疫 即日起實名制入館
2020-03-20 12:14

武漢肺炎》台灣史前館防疫 即日起實名制入館
台東首創機車定檢簡訊通知 民眾可上網登錄
2020-03-19 14:07

台東首創機車定檢簡訊通知 民眾可上網登錄
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
鼓勵提前祭祖減群聚 卑南鄉祭出「提早祭祖送樹苗」
2020-03-17 15:25

鼓勵提前祭祖減群聚 卑南鄉祭出「提早祭祖送樹苗」
長濱鄉慶祝農民節 台東縣長饒慶鈴籲支持自產自銷農產品
2020-03-07 16:02

長濱鄉慶祝農民節 台東縣長饒慶鈴籲支持自產自銷農產品
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
臺東縣今日熱門
2020-03-17 18:38

卑南鄉火燒厝 媽媽與6月嬰不幸葬身火窟

2020-03-16 06:12

跳海兌現承諾 王世堅：每句話的背後都有神明 影片

2020-03-15 09:03

東海岸轎車撞死2頭牛 女駕駛命危 影片

2020-03-16 20:43

嘉明湖山屋管理員呼救 女山友昏迷癱軟3人接力背負 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播