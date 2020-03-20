2億多元興設基礎公設 台東市志航路兩側重劃區今動土

台東市志航路兩側重劃區今天由縣長饒慶鈴（左3）等人動土。（記者黃明堂攝）

2020-03-20 12:23:53

［記者黃明堂／台東報導］歷經15年的等待，台東市志航路兩側市地重劃工程，終於在今天動土，全區面積8公頃多，將以2億多元經費整地及興設道路、綠地等公共設施，帶動區域發展。

縣府今天舉行動土典禮，由縣長饒慶鈴主持，包括議長吳秀華、縣議員陳志峰、李數奼、古志成、縣府地政處長沈碧恕等人共同鏟沙動土。

饒慶鈴表示，南榮里可以說是台東市進出火車站的重要門戶，台東縣第15期台東市志航路兩側市地重劃區，自94年細部計畫公告發布實施迄今，尚未辦理市地重劃作業，致土地所有權人無法開發利用，為維護土地所有權人權益及配合整體都市發展，加速公共設施闢建及加速地區住宅區土地利用，增加土地使用價值爰辦理變更都市計畫及配合細部計畫道路之規劃，因此，縣府採市地重劃方式整體開發。

重劃區坐落在南清段計372筆土地（私有土地計368筆），土地所有權人計148人（私有土地計146人），重劃總面積約計83,605.18 平方公尺，重劃總費用幣2億餘元，施工期限至民國110年1月14日止）。

重劃區與台11乙省道志航路一段相鄰，周邊有公園、棒球場等公共設施，且鄰近火車站、森林公園、卑南文化公園等，縣府希望藉由市地重劃整體開發之方式，改善生活環境及交通，提高土地使用價值，並帶來完整之交通系統、健全的生活機能，改善居民生活品質，帶來多樣化的機能與助益，帶動地區發展。

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